Vestel Beyaz Eşya'nın 1.5 milyar TL'lik YTAK kredisi onaylandı

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, iki yılı anapara geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli kredinin kalan dilimlerinin ise yıl içinde kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada YTAK kullanım kriterleri doğrultusunda yatırımın yerli makine kullanım kriterini sağlaması sebebiyle kredi faizinde 25 baz puan faiz indirimi uygulandığı belirtilerek, kredinin faiz oranının ise yıllık %9.25 olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yatırımların vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası gibi yatırım teşviklerinden yararlandığı da kaydedildi.