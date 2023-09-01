Vestel, evleri şebekeden ayıracak Avrupa’nın araçlarını şarj edecek

Handan Sema CEYLAN / BERLİN

Vestel, IFA’da üç önemli odağını açıkladı. İlki “rekaberlik” olarak değerlendirdikleri Samsung ve LG ile birlikte akıllı yaşam teknolojilerini kullanıcılara sunmak. İkincisi. Güneş enerjisiyle evlere şebekeden ayrı olma fırsatı tanıması ve GSM operatörlerinin şarj istasyonlarına güneş enerjisi sağlaması. Üçüncüsü ise hem ZES’in hem de TOGG’un Trugo’sunun şarj istasyonlarını bir sonraki aşamaya taşıyarak İtalya’ya da bu alanda tedarikçi olması.

Vestel CEO’su Ergün Güler, 1990’da 5 kişilik katılımda 100 metrekarede yer aldıkları fuarda bugün 500 kişilik bir ekiple ve 3 bin metrekarede müşterileriyle buluştuklarını söyledi. Şu anda Vestel’in 4 milyar dolarlık ciroya ve 3 milyar dolarlık ihracata ulaştığının altını çizen Güler, “Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisi Akıllı Hayat 2030 kapsamında teknolojinin gücüyle tüm değer zincirinde insan odaklı dönüşümü gerçekleştirmeyi hedefl iyoruz. Amacımız 2050 yılına kadar tüm değer zincirinde net sıfıra ulaşmak ve sürdürülebilir geleceğin ihtiyaçlarını karşılayan çözümler geliştirmek” diye konuştu.

Özellikle son yıllarda üretimde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, kaynak verimliliği ve su yönetimine odaklandıklarını kaydeden Güler, “Vestel bugün gelecek için, geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanan, tehlikeli kimyasallardan arındırılmış, dayanıklı, onarımı kolay, enerji ve su tasarrufl u ürünler tasarlıyor” diye konuştu.

Yarış değil “rekaberlik”

Vestel’in 2021’de uluslararası lider teknoloji şirketleri tarafından kurulan Home Connectivity Alliance (HCA) platformunun yönetim kurulu üyesi olduğunu anımsatan Güler, “Bu iş birliğiyle VeeZy uygulaması, IoT alanındaki standartlaşmayı sağlamak adına dünyanın önemli teknoloji üreticilerinin de kullanımına sunuluyor. HCA çatısı altında ilk iş birliğimizi gerçekleştirerek dünyada bir ilke imza attık ve HCA altyapısını kullanarak Samsung ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu önemli teknolojik gelişme, akıllı yaşam için de bir dönüm noktasını ifade ediyor. Samsung ile entegrasyonumuzu takiben, yıl sonunda LG ile de entegre olacağız. ThinQ uygulaması üzerinden, kullanıcılara akıllı ev araçlarını kullanabilecekleri bir konfor alanı yaratacağız. Akıllı cihazların vaadi tek başına değil, bağlanabilirliğin yüksek seviyede olduğu yeni bir deneyim sunmak. Bu cihazlar hayatımıza gireli epey zaman oldu. Ancak, farklı marka ürünlerin birlikte çalışabilmesi kritik bir eşikti. Şimdi sahip olduğumuz teknolojiyle yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemin önemli bir paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

"EVC'de kritik rol oynuyoruz"

Vestel’in fuardaki en önemli alanlarından birinin elektrikli araç şarj üniteleri (EVC) olduğunu belirten Güler, “Vestel EVC’leri yapılan global iş birlikleriyle halihazırda Avrupa’nın elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında kritik rol oynarken, iç pazardaki yaygın ağı ile ZES ve TOGG Trugo’nun tedarikçisi olarak Türkiye’deki ekosistemin büyümesine ivme kazandırıyor. Tüm batarya çözümleri, bireylerin yeşil ekosisteme katkıda bulunmasını da sağlıyor. E.ON ve Iberdrola ile Avrupa’da önemli bir şarj kapasitesine sahibiz” açıklamasında bulundu.

Güler, deprem sırasında baz istasyonlarının enerjisinin kesilmemesinin öneminin kavrandığını anlatarak, “Ürettiğimiz paneller elektrik kesilince devreye girecek. Ayrıca evleri de şebekelerden ayıracağız. Solar sistem üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Güler, CEO’luk görevini doğduğu Berlin’de devraldı

Fuar Vestel açısından duygusal anlara sahne oldu. Son 10 yılı CEO’luk görevi olmak üzere tam 35 yıldır Vestel Şirketler Grubu’nda kritik görevlerde bulunan Turan Erdoğan, görevi Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler’e devretti. Güler, “Ben Batı Berlin’de bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldim. Şimdi doğduğum semtte Vestel gibi bir markanın CEO’luğunu devralmanın gururunu yaşıyorum” dedi.