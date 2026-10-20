Vestel’den 500 milyon dolarlık borç için eurobond sahiplerine iki seçenek

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Vestel’in 500 milyon dolarlık borcunda kritik adım: Yatırımcıya iki seçenek

Vestel Elektronik, toplam nominal tutarı 500 milyon dolar olan, yıllık yüzde 9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvillerinin yeniden yapılandırılması için takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattı. Şirket, yatırımcılara farklı vade, faiz ve anapara geri ödeme koşulları içeren iki alternatif sundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre adım, şirketin sürdürülebilir bir bilanço yapısı oluşturma çalışmaları kapsamında atıldı. Yapılandırmanın hayata geçmesi ise tahvil sahiplerinin gerekli kararı almasına, ilgili işlem koşullarının yerine getirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına bağlı olacak.

İlk seçenekte anapara kesintisi yok, vade 2035’e uzuyor

Uzun vadeli seçeneği tercih eden yatırımcılar, mevcut eurobondlarının 15 Mayıs 2029 olan vadesinin 15 Mayıs 2035’e uzatılmasını kabul edecek. Bu seçenekte tahvillerin anapara tutarında herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Buna karşılık yıllık faiz oranı yüzde 9,75’ten yüzde 4’e düşürülecek. Anapara geri ödemeleri ise yıllık olarak gerçekleştirilecek.

İkinci seçenekte yüzde 45 anapara kesintisi uygulanacak

Daha kısa vadede geri ödeme ve likidite imkânını tercih eden yatırımcılara ise ikinci bir alternatif sunuldu. Bu seçenekte mevcut tahviller, anapara tutarının yüzde 55’ine karşılık gelen yeni eurobondlarla değiştirilecek.

Böylece yatırımcılar yüzde 45 anapara kesintisini kabul ederek yıllık yüzde 6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni tahvillere geçebilecek. Yeni tahvillerde de anapara geri ödemeleri yıllık olarak yapılacak.

İkinci seçeneğin yeni bir eurobond ihracını içermesi nedeniyle SPK’ye onay başvurusu yapılacak. Başvurunun sonuçlanmasının ardından takasa sunulan mevcut tahvillerin 2032 vadeli yeni tahvillerle değiştirilmesi öngörülüyor.

Vestel Elektronik, SPK başvurusunun yeni bir borçlanma amacı taşımadığını ve işlemin şirketin toplam borçluluk seviyesinde artışa yol açmayacağını bildirdi.

Bankalarla 2041 vadeli borç yapılandırması görüşülüyor

Vestel’in yurt dışı tahvillerine yönelik adımı, bankalarla yürütülen finansal yeniden yapılandırma görüşmelerine paralel ilerliyor.

Şirketin KAP açıklamasında, 26 Haziran 2026 tarihli özel durum açıklaması kapsamında yürütülen Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) görüşmelerine de yer verildi. Buna göre Vestel’in mevcut borçlarının iki yıl anapara ve faiz ödemesiz olacak şekilde 2041 vadeli yeniden yapılandırılmasına yönelik teklifi üzerinde FYY kapsamındaki bankalarla müzakereler devam ediyor.

Eurobond yapılandırmasının uygulanabilmesi için tahvil sahipleri toplantısında gerekli olağanüstü kararın alınması, işlem belgelerinde belirtilen diğer koşulların karşılanması ve SPK onayının sağlanması gerekiyor. Şirket, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.