Veterinerlerden ESK’ya ithalat tepkisi: 1.4 milyar dolar kaynak yurt dışına aktarıldı, ESK ticari aktör gibi davrandı

ANKARA(EKONOMİ)

Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Gülay Ertürk, bu durumun Türkiye’nin hayvancılık politikalarından saptığını gösterdiğine dikkat çekerek, hayvancılık ve veteriner sağlık altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Gülay Ertürk, Gelir İdaresi Başkanlğı’nın 2024 yılı Kurumlar Vergisi sıralamasında 15’inci sırada ESK’nın yer aldığını belirtirken, kurumun kamu yararı odaklı çalışmak yerine ticari bir aktör gibi davrandığını kaydetti.

"Toplam 1.4 milyar dolarlık ithalat yapıldı"

Bakanlar Kurulu’nun 1952 yılında aldığı bir karara kurulan ESK’nın üretici ve tüketici haklarını koruyan bir KİT olduğuna vurgu yapan Ertürk, buna karşılık et ve sakatat ithalatına 484 milyon dolar, canlı hayvan ithalatına ise 953 milyon dolar olmak üzere toplam 1.4 milyar dolarlık ithalat yapıldığının altını çizdi.

ESK’nın bu hacimde ithalat yapması, ithal ettiği ürünleri iç piyasada satarak kâr elde etmesinin kuruluş misyonuyla çelişki yarattığını dile getiren Gülay Ertürk,

“Sonuç olarak, canlı hayvan ve et-sakatat ithalatında yalnızca iki kalemde 1,4 milyar doların üzerinde kaynak yurtdışına aktarılırken, Et ve Süt Kurumu’nun bu hacimde ithalat yaparak iç piyasada ticari bir aktör gibi kâr etmesi kuruluş amacının tamamen dışına çıkıldığını göstermektedir” dedi.

Bir kamu kurumunun üreticiyi güçlendirmek yerine ithalata yönelmesi ve Kurumlar Vergisi sıralamasında dereceye girmesinin, hayvancılık politikalarının ne nerece amaçlarından saptığının çarpıcı bir göstergesi olduğunu söyleyen Ertürk, Veteriner Hekimleri Derneği olarak çözümün ithalatta değil, hayvancılık ve veteriner altyapısının güçlendirilmesi gerektiği görüşünde olduklarını anlattı.

Ertürk, “Hayvancılık ancak bilimle, planlamayla ve veteriner hekimliğin stratejik rolünün tam anlamıyla devreye sokulduğu bir millî üretim politikasıyla ayağa kalkabilir” ifadelerini kullandı.