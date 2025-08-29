Vezirköprü Karma OSB’de yatırım heyecanı yüksek

Samsun'un Vezirköprü ilçesi sanayileşme yolunda önemli bir adım attı. Yatırımlar için hazır hale getirilen Vezirköprü Katma Organize Sanayi Bölgesinde firmaların yer tahsis talepleri değerlendirilerek talepte bulunan 6 firmanın yer tahsisleri gerçekleştirildi. Tahsisleri tamamlanan firmaların önümüzdeki günlerde ruhsatlarını alarak temel atma sürecine geçmeleri bekleniyor.

Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri, bölgeye olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayarak, yeni yatırımcılarla görüşmelerin aralıksız sürdüğünü ifade ettiler. Bölge için yer talebinde bulunan 7 yatırımcı firma ile olan görüşmelerin devam ettiğini de bildiren yetkililer, Vezirköprü Karma OSB'nin ilçenin sanayi altyapısını güçlendirerek ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sağlamasının da hedeflendiğini aktardılar.

Vezirköprü’nün sanayileşmesi sürecek

İlçenin her alanda kalkınması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, sanayi yatırımları ile daha da güçlenen Vezirköprü’nün bölgenin parlayan yıldızı olmaya aday bir ilçesi olduğunu söyledi. Geliştirecekleri projeleri ve yapacakları çalışmalarıyla ilçe ekonomisini güçlendirmeye devam edeceklerini anlatan Belediye Başkanı Gül, şunları söyledi:

“İlçemizde ve bölgemizde üretime, istihdama ve kalkınmaya öncelik veren çalışmalarımızla ekonomimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. İlçemize yeni iş imkanları kazandırarak, istihdamı artırmayı ve bölgemizi canlandırmayı hedefliyoruz. Karma OSB’miz stratejik konumu, nitelikli iş gücü ve yeniliklere hazır altyapısıyla yatırımcıların cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Burada yatırım yapmaya karar vererek, ilçemize ve bizlere güvenen yatırımcılarımızın her zaman yanlarında olacağız”

Karma OSB 5. Bölge teşvik kapsamında

2024 yılında imar planı onaylanan Vezirköprü Karma OSB, 150 hektar büyüklüğünde 40 sanayi parselinden oluşuyor. 5. Bölge teşvikleri kapsamında bulunan OSB’de, yatırımcılara vergi avantajları ile çeşitli destekler sunuluyor. OSB; gıda, makine, tekstil, metal ve plastik gibi birçok sektöre uygun altyapısıyla dikkat çekiyor.