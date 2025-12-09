Victoria’s Secret 30 mağazasını kapattı

Victoria’s Secret, ABD’de mağaza ağını küçültüyor. Marka, dijital etkileşimde büyük artış yakalasa da fiziksel mağazalarını yeni konsepte göre yeniden şekillendiriyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre Victoria’s Secret, marka algısını güçlendirmek için sürdürdüğü yeniden yapılanma süreci kapsamında ABD’deki mağaza ağını sessizce daraltıyor.

2025 başından bu yana 30 mağazanın kapatıldığı şirket, 1 Kasım itibarıyla ülkede 768 mağaza ile faaliyet gösteriyor.

Moda şovunun altı yıl sonra yeniden sahneye dönmesi ve dijitalde sağlanan büyük etkileşim, markanın toparlanma sürecine ivme kazandırırken; Kuzey Amerika satışları üçüncü çeyrekte yüzde 5,4 artış gösterdi.

Buna rağmen şirket, daha küçük, teknoloji destekli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunan yeni mağaza konseptine geçiş amacıyla klasik mağazaları aşamalı olarak kapatmayı tercih ediyor.

E-ticaret harcamalarının ABD’de hızla 1,34 trilyon dolara yükseldiği bir dönemde fiziksel mağaza stratejisini yeniden şekillendiren Victoria’s Secret, yıl sonuna kadar Kuzey Amerika’daki mağazalarının yüzde 25’ini yeni konsept mağazalara dönüştürmeyi planlıyor.

Analistler ise markanın kısa vadede ivme yakaladığını ancak uzun vadeli başarı için dijital büyüme, ürün inovasyonu ve maliyet yönetimi dengesini koruması gerektiğini vurguluyor.