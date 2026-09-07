VİOP'ta BIST 30 endeks kontratı haftaya yatay başladı

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Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,70 artışla 17.051,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.065,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 azalarak 17.049,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışı ihtimalini artırmasına karşın, yapay zeka alanındaki olumlu gelişmeler risk iştahını destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.900 ve 16.800 puanın destek, 17.200 ve 17.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.