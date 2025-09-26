  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Takip Et

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,30 düşüşle 12.905,00 puandan başladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Takip Et

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 12.944,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.900,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,30 azalışla 12.905,00 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalar Trump'ın yeni tarifelerini ve Fed belirsizliğini fiyatlıyor

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Lagarde​​​​​​​'ın açıklamaları takip edilecek

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde​​​​​​​'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Trump'ın vergi hamlesi piyasaları sarstı!Küresel piyasalar negatif seyrediyorEkonomi
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacakTrump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacakDünya
ABD Büyükelçisi Barrack: Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı saygısızlık! Meşruiyetten kastım Türkiye'ye saygıABD Büyükelçisi Barrack: Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı saygısızlık! Meşruiyetten kastım Türkiye'ye saygıGündem
Ekonomi
Petrol fiyatları 3 haftanın zirvesinde!
Petrol fiyatları 3 haftanın zirvesinde!
İhraç edilen ürünler alarm veriyor: Türkiye, gıda ihlalinde zirveye oturdu
İhraç edilen ürünler alarm veriyor: Türkiye, gıda ihlalinde zirveye oturdu
Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak: İşte başvuru şartları
Orman Genel Müdürlüğü 262 daimi işçi alacak
Trump'ın vergi hamlesi piyasaları sarstı!
Trump'ın vergi hamlesi piyasaları sarstı!
Altın fiyatları yıllık yüzde 43 arttı
Altın fiyatları yıllık yüzde 43 arttı
Bağımsız denetim ekiplerine muafiyet süresi uzatıldı
Bağımsız denetim ekiplerine muafiyet süresi uzatıldı