VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 12.944,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.900,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,30 azalışla 12.905,00 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalar Trump'ın yeni tarifelerini ve Fed belirsizliğini fiyatlıyor

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Lagarde​​​​​​​'ın açıklamaları takip edilecek

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde​​​​​​​'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.