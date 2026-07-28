Visa binlerce çalışanını işten çıkaracak

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Ödeme sektörünün önde gelen oyuncularından Visa, küresel çapta artan rekabet ve değişen pazar dinamikleri karşısında organizasyonel yapısını yeniden şekillendiriyor.

Şirket CEO'su Ryan McInerney, çalışanlara ilettiği iç yazışmada şirket genelinde verimliliği artırmayı ve en yüksek potansiyele sahip alanlara yeniden yatırım yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

Son mali yıl sonu itibarıyla yaklaşık 34 bin 100 çalışanı bulunan ve personel sayısı son on yılda üç kattan fazla artan şirket, bu kararla birlikte toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 7'siyle yollarını ayırmış olacak.

Benzer şekilde ödeme teknolojileri kulvarında rekabet ettiği PayPal ve Block gibi finansal teknoloji devleri de son aylarda daha geniş kapsamlı işten çıkarma dalgaları duyurmuştu.

Yapay zekâ entegrasyonu ve yeniden yatırım odaklı büyüme

Yapılan organizasyonel değişikliğin arkasında sadece iş gücü tasarrufu değil, aynı zamanda iş yapış biçimlerinin dönüşümü de yatıyor.

CEO McInerney, yapay zekâ teknolojilerinin Visa bünyesindeki iş süreçlerini hızlandırdığını ve tekrarlayan görevleri azaltarak ürün geliştirme süreçlerine katkı sağladığını ifade etti. Şirkete yakın kaynaklar, elde edilen kaynakların tüketici ödemeleri, ticari çözümler ve katma değerli hizmetlere aktarılacağını bildiriyor.

Özellikle sabitkoinler, sınır ötesi ödemeler ve kurumlar arası (B2B) ödeme çözümleri gibi yüksek büyüme potansiyeli taşıyan inovatif alanlar şirketin yeni dönemdeki ana odak noktaları arasında yer alıyor.

Açıklanan kararların şirketin güçlü finansal performans sergilediği bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

McInerney, son birkaç yılda atılan stratejik adımlar sayesinde ticaret dünyasında yeni bir döneme girdiklerini ve iş süreçlerinde gerçek bir ivme yakaladıklarını belirtti. Şirket yönetimi, kesintilere rağmen inovasyonu hızlandırarak ürünleri her zamankinden daha hızlı piyasaya sürmeyi ve küresel ödeme altyapısındaki lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.