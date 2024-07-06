Visa ve Mastercard'ın AB'deki ücret sınırına uzatma yolda

Dünyanın iki büyük ödeme ağı operatörü olan Visa ve Mastercard’ın Avrupa Birliği'nde (AB) AB-dışı bir banka ya da kredi kartıyla alışveriş yapan kişilerden aldığı komisyon oranları değişmeden devam edecek gibi görünüyor.

CNBC-e’de yer alan habere göre, Visa ve Mastercard, 2018 yılında Avrupa Birliği (AB) ile AB dışı banka kartı ödemelerinde yüzde 0,2, kredi kartı ödemelerinde ise yüzde 0,3'lük ücret sınırı üzerine anlaşmaya vardı. Böylelikle AB dışından verilen kartları kullanan turistlerin yaptığı ödemelerde ücretler düşürülmüş oldu. İkilinin o dönem bu anlaşmayı kabul etmesindeki en büyük amaç, AB'nin antitröst soruşturmasını sonlandırmaktı.

Şimdi ise verilen sürenin sonuna gelindi. Ücret sınırlamalarında son tarih Kasım 2024 olarak açıklanmıştı.

Komisyon süreyi uzatacak

Öte yandan Avrupa Komisyonu, şirketin 2024'ten sonra da ücret tavanlarını sürdürmeye devam etmesine istekli. Yapılan açıklamada, düzenlemeler kapsamında banka ve kredi kartı işlemlerinde uygulanacak bölgeler arası değişim Kasım 2029'a kadar aynı kalacağı söyleniyor. Kartlı ödemelerde yüzde 0,2'lik ve yüzde 0,3'lük oranlar sabit kalacak. Kartsız işlemlerde de banka kartları için oran yüzde 1,15, kredi kartları için yüzde 1,5 olarak sabitlenecek. Açıklamada sınır ötesi e-ticaret işlemlerine de ayrı bir parantez açılıyor.

Komisyon, 2019'da AB ile kabul edilen taahhütlerinde ve bu yeni taahhütünde, sınır ötesi e-ticaret işlemlerinin mağaza içi ödemelerden temelde farklı olduğunu kabul edildiğini söylüyor.