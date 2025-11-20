Visit Malaysia 2026 tanıtım semineri İstanbul’da gerçekleşti

Etkinlik, yurtdışı çalışan tur operatörleri, seyahat acenteleri, havayolları, medya temsilcileri, sosyal medya temsilcileri ve Malezya diasporası üyeleri de dahil olmak üzere seyahat ve turizm sektörünün önemli oyuncularını bir araya getirdi. Katılımcıların fikir alışverişinde bulunabilecekleri, yeni seyahat trendlerini tartışabilecekleri ve Malezya ile Türkiye arasında turizmi genişletmek için yeni yollar keşfedebilecekleri dinamik bir platform görevi gördü.

İki ülke arasındaki dostluk ve turizm iş birliği vurgulandı

Etkinliğe, Malezya İstanbul Başkonsolosu Sayın Ahmad Amiri Abu Bakar başkanlık etti. Abu Bakar, yoğun katılımı takdir ederek Malezya'nın halklar arası ve sektörler arası daha yakın bağlar kurma konusundaki kararlılığını yineledi. Ayrıca, iki ülke arasındaki dostluk ve turizm iş birliğini güçlendirmeye devam eden ortak değerleri ve karşılıklı özlemleri vurguladı.

Malezya ve Türkiye, zengin bir tarihi, kültürel ve ekonomik bağ dokusuna sahiptir. Artan uçuş bağlantıları ve hem tatil hem de iş seyahatlerine olan ortak ilgiyle, VM2026, Malezya'ya seyahat eden Türk gezginlere özel seyahat deneyimleri sunarak bu bağları daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Malezya İstanbul Başkonsolosu Sayın Ahmad Amiri Abu Bakar, şunları söyledi: "Türkiye, Malezya'nın turizm büyümesi için hayati bir pazar. Özellikle yaklaşan Visit Malaysia 2026 (VM2026) etkinliğini kutlamak için Türk dostlarımızı Malezya'nın canlı şehirlerini, yemyeşil yağmur ormanlarını, el değmemiş plajlarını ve çeşitli kültürel mirasını keşfetmeye davet etmekten heyecan duyuyoruz."

Tourism Malaysia, Malezya seyahat paketlerini hedefli bir kampanya aracılığıyla tanıtmak için Türkiye'deki yurtdışı turizm sektörü oyuncularını, havayollarını ve medyayı bir araya getirdi. Bu girişim, hem dijital platformlardan hem de geleneksel reklamlardan yararlanan bir maliyet paylaşım ortaklığıyla desteklenecek. Kampanya kapsamında Tourism Malaysia, Malezya'yı ilk elden deneyimlemeleri ve ülkenin benzersiz olanaklarını sergilemeleri için önde gelen Türk influencer'ları ve içerik oluşturucularıyla da iş birliği yapacak.

Malezya’ya Türk ziyaretçi sayısı 25 bin 698 oldu

Ocak-Ağustos 2025 döneminde Malezya'ya 25 bin 698 Türk ziyaretçi geldi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,8'lik bir artışı temsil ediyor. Bu rakam, son 15 yılın en yüksek Türk ziyaretçi sayısına işaret ediyor. Tourism Malaysia, Türkiye'den Malezya'ya seyahat eden ziyaretçi sayısının bu yıl sonuna kadar 30.000'e ulaşacağını öngörüyor.

Malezya'yı Ziyaret Edin 2026 (VM2026) öncesinde, Turizm Malezya, sürekli inovasyon ve iş birliği çabalarıyla 47 milyon uluslararası ziyaretçi hedefleyerek ülkenin küresel turizm varlığını daha da yükseltmeyi amaçlıyor.