Vize krizine çözüm İstanbul'da masaya yatırıldı

Dünyada 40’tan fazla ofisiyle, varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, küresel servet yönetimiyle ilgili en yeni stratejilerin masaya yatırıldığı Servet Yönetimi Semineri’ni İstanbul’da gerçekleştirdi. Düzenlenen panele, video konferansla katılan Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, Grenada Vatandaşlık Programı’nı tanıtarak Grenada’daki yaşam şartları ve fırsatlarla ilgili bilgileri paylaştı.

Henley & Partners Türkiye ekibi olarak İstanbul’da gerçekleştirdikleri seminerde yabancı birçok iş insanını ağırladıklarını dile getiren Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Panellerde yeni yatırım stratejileri ve fırsatları, vatandaşlık programlarının önemi, küresel emlak sektörünün geleceği, global yatırım yönetimi gibi birçok farklı konu alanlarında uzman isimler tarafından ele alındı. Etkinliğimizi Türkiye’de gelenekselleştirmek istiyoruz.” dedi.

İhracatçının vize krizine çözüm önerisi

Türkiye için ihracatın çok önemli bir konu olduğunu belirten Demirel, “Ancak son dönemlerde birçok iş insanının girişimlerinin vize krizinden etkilediğini görüyoruz. Vizesiz bir seyahat için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programları bu sorunun çözümü oluyor. İş adamları vizesiz sık seyahat edebilmek istiyor. İş gezilerine katılamayan veya yurtdışındaki fuarlara katılamayan birçok insan var ve bu nedenle bir yatırım göç programı kapsamında başvurmak iyi bir çözüm. İstanbul Finans Merkezi projesi ile yeni teşvikler giderek artıyor. Finans Merkezi yabancı yatırımcıları cezbettiği için İstanbul'a daha fazla yatırım ve yeni yetenekler getireceğini düşünüyorum. İklim koşulları ve güçlü sağlık sistemi nedeniyle Türkiye'yi emeklilik planı olarak seçmek isteyenler de var. Türkiye'de sağlık turizmi zaten büyük bir sektör. Yabancılar Türkiye'de aynı anda hem tatil yapmak hem de tedavi olmak istiyor. Ülkenin güzelliğini turizmle keşfettiklerinde, genellikle Türkiye'yi ikinci evleri yapmaya karar verenler de oldukça fazla.” şeklinde konuştu.

10’dan fazla yatırım yoluyla vatandaşlık programı var

Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programlarının ailelere alternatif bir vatandaşlık edinme ayrıcalığı sağlayarak çeşitli destinasyonlara özgürce seyahat etme ve başka bir ülkeye yerleşme hakkı verdiğini kaydeden Demirel, devamında şunları söyledi: “Şu anda, birçoğu Henley & Partners tarafından tasarlanan ve başarılı bir şekilde yürütülen 10'dan fazla yatırım yoluyla vatandaşlık programı bulunuyor. Dünya genelinde, her bölgede yaklaşık 30 başarılı program mevcut ve genel olarak dünya ülkelerinin çoğunun yasalarında bir tür yatırım göçü hükümleri var. Vatandaşlık programları açısından, Yatırım Yoluyla Avusturya Vatandaşlığı Programı, St. Kitts ve Nevis Vatandaşlık Programı ve Yatırımla Grenada Vatandaşlığı Programı ve Malta Programı şu anda 2023'te en popüler olanlardır. Başvurular açısından, Yatırım Yoluyla Grenada Vatandaşlığı Programı bu yıl zirvede, ardından St. Kitts ve Malta'nın Doğrudan Yatırım Düzenlemeleriyle İstisnai Hizmetler için Vatandaşlık Vermesi, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan yabancı bireylere ve ailelerine vatandaşlık belgesi ile vatandaşlık verilmesine izin veriyor.”