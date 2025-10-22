Vodafone, 2025’in en büyük 3. uluslararası yatırımına imza attı

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Vodafone, geçen hafta yapılan 5G yetkilendirme ihalesinde yaptığı yatırımla, 2025 yılında Türkiye'ye yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı. Toplam 627 milyon dolar ödeyen Vodafone'un kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak.

Toplamda 3 operatörün girdiği 5G ihalesinde, 700 MHz ve 3,5 GHz frekanslarında hemen her operatörün eşit ve dengeli dağılımla frekans aldığını söyleyen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, ihaleyle birlikte verilen bantlarla Türkiye'nin toplam frekans genişliğinin tüm operatörler için toplamda 400 MHz’e ulaşacağını ve bunun dünya ortalamasının yüzde 20 üzerinde olduğunu ifade etti.

İhale bedelinin dünya standartlarında olduğu söyleyen Aksoy, “Biz ihaleyi kazandık ama en önemlisi Türkiye ve Türk tüketicisi kazandı. İhale şartlarında ve frekans dağılımında yüksek kamu yararı gözetildi. Aldığımız frekanslardan memnunuz. Bugün düğmeye basılsa biz 81 bin 922 ilçede 5G sinyali vermeye hazırız” dedi.

“Türkiye global inovasyon merkezi oluyor”

Vodafone’un global inovasyon merkezini İspanya’dan Türkiye’ye taşıdıklarının müjdesini veren Aksoy, ihalenin bekledikleri gibi yapılmasıyla bu yatırımın önünün açıldığını ifade ederek, “5G yetkilendirilmesi yapılmasıyla birlikte, 2029 yılına kadar 2G, 3G ve 4G yetkilendirmemiz de uzamış olacak. 1 Ocak 2043 yılına kadar operatörler önünü görebiliyorlar. Bu uzatmada gelirin yüzde 5’i gibi bir bedel belirlendi. Bu bedel biraz fazla. Dünyada yüzde 2,5 olan ülkeler de var, bizce Türkiye’de daha düşük olmalıydı” diye konuştu.

Vodafone Grubu’nun test ve inovasyon merkezini İspanya’dan İstanbul’a taşıdığını ifade eden Engin Aksoy, şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye, 6G’ye giden yolda global ölçekte stratejik bir merkez haline geldi. Proje kapsamında İstanbul’da bir açık alan test ortamı kuruldu. Burada yeni nesil mobil şebekede Open RAN, Massive MIMO, RedCap ve Ambient IoT gibi birçok yeni teknoloji ve özelliğin test edildiği ve referans alındığı bir ortam sunulacak. Kapsamda hem yerli hem de uluslararası mobil tedarikçi firmalarımız olacak. 5G ve 6G’ye giden yol için yenilikçi çözümler tanıtılacak. Tedarikçiler bu çözümleri Vodafone Türkiye’nin test şebekesinde hayata geçirecek. BESTT ile Türkiye’yi hem yerel pazar hem de Vodafone Grubu’nun tüm pazarları için mobil şebekede bir inovasyon üssü konumuna getirmeyi hedefliyoruz. Bu gelişme, Türkiye’nin global teknoloji ekosisteminde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak.”

5G ile uyumlu cihaza taksit gelmeli

Vodafone CEO’su Engin Aksoy, 5G uygulaması başlasa da, Türkiye’de 5G uyumlu cihaz sayısındaki yetersizliğe değindi. Türkiye’de 20 bin TL üstüne satılan telefonlarda 3 taksit sınırı bulunduğunu hatırlatan Aksoy, “Tüketicinin bu hizmete erişmesi ve çağı yakalayabilmesi için cihazların da yenilenmesi şart. Bu sebeple Vodafone olarak 12 taksitle cihaz satışı yapıyoruz ama tüm 5G uyumlu cihazlarda taksit sınırının kaldırılması ve tüketicinin rahatlatılması gerekiyor” diye konuştu.