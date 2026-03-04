Vodafone 5G’yi 5 stratejik işbirliği ile karşılayacak

MERVE YİĞİTCAN – BARSELONA

Türkiye’de 5G teknolojisine geçiş için geri sayım başlarken, operatörlerin hazırlıkları hızlandı. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 5G teknolojisini müşterileriyle buluşturacak olan Vodafone Türkiye de, Barselona’da yapılan Dünya Mobil Kongresi’nde (GSMA 2026) 5G’ye yönelik hayata geçirilen 5 yeni işbirliğini duyurdu. Fuar kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, burada sektöre ve 5G hazırlıklarına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Yeni nesil teknolojilere yoğun şekilde yatırım yaptıklarını vurgulayan Aksoy, Dünya Mobil Kongresi’nde de 5 önemli işbirliğine imza attıklarını, bu işbirliklerinde temel motivasyonlarının 5G’ye geçiş sürecinde sadece altyapılarıyla değil müşteri deneyimini dünya standartlarının da üzerine çıkarmak olduğunu ifade etti.

İkinci çeyrekte yeni işbirlikleri geliyor

İşbirliklerinin 1 Nisan itibarıyla hayata geçeceğini söyleyen Aksoy, ayrıca Nisan, Mayıs, Haziran aylarında daha farklı anlaşmaları da duyuracaklarını ifade etti. Google ile yapılan işbirliğiyle faturalı müşterilere 3 ay YouTube Premium aboneliği, Meta ile yapılan anlaşma kapsamında ise WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi uygulamaların internet paketinden düşmeden kullanımı sağlanacak.

Huawei ile 5G Redbox modemini 81 ilde evlere getireceklerini belirten Aksoy, Samsung’un yapay zeka destekli Galaxy S26 serisi için özel avantajlar sunacaklarını ve Xiaomi akıllı gözlüklerini satışa sunan ilk operatör olacaklarını açıkladı.

Cep’te 5G’ye özel taksit uyarlaması yapılmalı

Kullanıcıların 5G’ye geçmek için uyumlu cihazlara ihtiyaç duyduğunu, şu an Vodafone müşterilerinin yüzde 30’unun bu cihazlara sahip olduğunu belirten Aksoy, taksit sınırlamalarına dikkat çekti. Aksoy, “Operatörler tarafından 5G’ye bugün sadece 3.5 milyar dolar civarında bir ihale bedeli verildi. Artı yapılacak çok büyük yatırım var. Ancak cihaz alımının önünde bir taksit erişimi sorunu var. Buradaki taksit erişiminin 5G cihazlarında kaldırılmasını veya 20 bin lira olan taksit bareminin artırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Vodafone Grup CEO’su: “Türkiye pazarından memnunum”

Vodafone Grup CEO’su Margherita Della Valle, Türkiye yatırımından memnun olduklarını ve dijital hizmetlerin diğer ülkelerden ileride olduğunu söyledi. Della Valle, “Yatırımcı toplantılarımda Türkiye hakkında olabildiğince fazla konuşmaya çalışıyorum. Geçen haziran ayında Türkiye’de yapılanları öğrenmeleri için tüm yönetim ekibini İstanbul’a getirdim” dedi. 5G süreciyle ilgili olarak ise, “İhtiyacımız olan frekansı alırız. Şimdi daha fazlasına sahip olacağız” ifadesini kullandı.