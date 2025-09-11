Vodafone/Engin Aksoy: 5G için Türkiye’de hazırlıklarımızı tamamladık

Vodafone, gelecek ay yapılacak 5G ihalesine ilişkin tamamladığı hazırlıkları, teknik ve teknolojik geliştirmeleri ve şirketle ilgili son gelişmeleri Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un katılımıyla düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, 98 ülkede 5G deneyimine sahip olduklarını ve Türkiye için de 5G'ye hazır olduklarını söyledi.

İhalenin yalnızca operatörlerin değil, Türkiye'nin dijital geleceği için de kritik bir eşik olacağını vurgulayan Aksoy, bu fırsatla Türkiye'de dijital dönüşüm hızının katlanacağını, bu durumun da tüm sektörlere verimlilik, hız ve daha çok gelir olarak yansıyacağını kaydetti.

Aksoy, Vodafone'un 2006'dan bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye'de 400 milyar lira yatırım yaptığını ve bunun önemli bir kısmının altyapı için kullanıldığını, sektörde geçen mali yılda mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatör olduklarını anlattı.

Yaklaşık 30 bin baz istasyonuyla Türkiye nüfusunun yüzde 99,81'ini kapsadıklarına dikkati çeken Aksoy, altyapılarını en yeni teknolojilerle geliştirmeyi sürdürerek müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam ettiklerini söyledi.

Aksoy, müşterilerine "kolay ve erişilebilir" iletişim dünyası sunmak için çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu çalışmalarımız sonucunda, geçtiğimiz aylarda Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut'un gerçekleştirdiği en güncel şebeke performans değerlendirmesinde İstanbul'un ve Türkiye'nin en güvenilir ve en iyi performans gösteren mobil şebekesi seçildik." diye konuştu.

"Vodafone olarak bilgi havuzumuz çok geniş"

Vodafone'un Türkiye'ye yeni teknolojilerin getirilmesi konusunda her zaman öncü ve yönlendirici bir kurum olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"2008'deki 3G ve 2015'teki 4,5G ihaleleri öncesinde kamuoyu ve kamu paydaşlarımız nezdinde bu yeni nesil hizmetlerin kullanıcılarımıza bir an evvel sunulması konusunda ısrarcı bir tutum sergiledik. Aynı kararlılığı 5G için de gösterdik. Ülkemizde 5G hizmetlerinin bir an evvel hayata geçmesi için aktif iletişim yaptık.

Tüm bunlar, müşterilerimize en iyi hizmeti sunma isteğimizden, ülkemizin layık olduğu mobil iletişim altyapısına kavuşması gerekliliğinden kaynaklanıyor. Vodafone olarak bilgi havuzumuz çok geniş. Farklı ülkelerde farklı deneyim ve teknolojileri bu havuzda biriktiriyoruz. Bu havuz, dünyanın dört bir yanında hizmet veren Vodafone şirketleri tarafından kullanılıyor. Biz de Vodafone Türkiye olarak global deneyimimizi bugüne kadar olduğu gibi 5G teknolojisinde de ülkemize taşıyacağız."

Aksoy, 5G'nin yalnızca bir teknoloji geçişi olmadığını, ekonomik ve toplumsal dönüşümün temel taşlarından biri olduğunu anlatarak, daha fazla spektrumun kullanıma açılmasının, kapsama ve hizmet kalitesini artırırken, üretimden eğitime, sağlıktan lojistiğe kadar geniş bir yelpazede dijitalleşme fırsatları doğuracağını kaydetti.

Kapsama bandı olarak 700 MHz bandının eşit şekilde dizayn edilmesinin, ülke genelinde dijital kapsayıcılık açısından kritik bir adım olduğunu dile getiren Aksoy, "Ayrıca, mobil lisansların 2029 sonrası dönemi de kapsayacak şekilde düzenlenmesini uzun vadeli planlama, yatırım sürdürülebilirliği ve sektörel öngörülebilirlik açısından önemli bir güvence olarak görüyoruz." dedi.

"Birçok marka ile işbirliği yaptık, yapmaya da devam ediyoruz"

Aksoy, 5G'nin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için gerekli ortam ve koşulların oluşması gerektiğini vurgulayarak, 5G'ye geçişin "topyekün" değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Ülke olarak maksimum faydanın elde edilebilmesi için birçok alanda yatırım yapılması gerektiğini belirten Aksoy, dengelerin gözetilmesi ve verimliliğin göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunu aktardı.

Aksoy, şebekelerin 5G'ye hazırlığı noktasında operatörler olarak gerekli yatırımları yapmaları gerektiğine işaret ederek, bunun yanında altyapı, özellikle fiber altyapı, spektrum ve endüstri alanında da yatırımların önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kullanıcılar açısından, 5G ile uyumlu cihaz ekosisteminin geliştirilmesi ve daha erişilebilir hale getirilmesi gerekliliğine dikkati çeken Aksoy, "5G uyumlu akıllı telefonlara erişimin önündeki taksit sınırı gibi engellerin kaldırılmasının önümüzdeki süreçte önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Müşterilerimizin 5G uyumlu bir cihaza sahip olması için sektörde öncü olarak Samsung, Xiaomi, Tecno, Oppo, Vivo gibi birçok marka ile işbirliği yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

"BTK'nin etkin gözetim rolünün güçlendirilmesi hayati öneme sahip"

Aksoy, rekabetin artması için yatırım taahhütlerinin gigabit erişim sağlayacak altyapılara odaklanması, bu taahhütlerin şeffaf ve denetlenebilir hedeflerle desteklenmesi ve alternatif işletmecilerin pazara etkin katılımını sağlayacak erişim koşullarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"5G ihalesinin yanı sıra Türkiye'de pazarın daha sağlıklı gelişmesi için atılması gereken adımlar olduğuna inanıyoruz. Özellikle sabit pazarda rekabetin artırılması için erişim koşullarının geliştirilmesi, alternatif işletmecilerin pazara etkin katılımını sağlayacak yenilikçi çözümlerin teşvik edilmesi ve altyapı yatırımlarının daha kapsayıcı hale getirilmesi bugün her zamankinden daha büyük bir öneme sahip. 5G süreciyle birlikte önemi daha da artan fiber altyapının, mobil pazardaki diğer oyuncular açısından bir rekabet dezavantajına dönüşmemesi kritik bir husus.

Bu nedenle sabit altyapıya erişimin tüm işletmeciler için açık, adil ve ayrım gözetmeyen koşullarda sağlanması, mobil pazarın sağlıklı gelişimi açısından da stratejik önem taşıyor. Ayrıca 12. Kalkınma Planı'nda da yer alan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın güncellenmesinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği 2030'a kadar yüzde 100 gigabit kapsama hedefi doğrultusunda ilerlerken, Türkiye'nin de dijitalleşme vizyonunu yeniden tanımlaması kritik bir ihtiyaç. BTK'nin etkin gözetim rolünün güçlendirilmesi ve farklı regülatif araçların devreye alınması, sektörde sürdürülebilir rekabet ve kapsayıcı dijitalleşme için hayati öneme sahip."