Volkswagen 2026 satış beklentisini düşürdü

Volkswagen, 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini aşağı yönlü güncelledi.

Şirket, satış gelirinin önceki yıla göre yüzde 3 düşüş ile yatay seyir arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Daha önce ise gelirlerin yatay kalması ile yüzde 3 büyümesi arasında bir performans öngörülüyordu.

Araç teslimatlarının da önceki "yatay" beklentinin aksine yıllık bazda yüzde 3 ila yüzde 7 arasında gerilemesi bekleniyor.

Revizyonda, Çin otomotiv pazarının yılın ilk yarısında yüzde 20 daralması ve Volkswagen'in ülkedeki satışlarının yüzde 31,6 düşmesi etkili oldu.

Buna karşın şirket, faaliyet kâr marjı beklentisini yüzde 4 ile yüzde 5,5 aralığında korudu.

Kâr beklentilerin altında kaldı

Volkswagen'in ikinci çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 2 artışla 82,44 milyar euroya yükselerek 81,16 milyar euro seviyesindeki piyasa beklentisini aştı.

Ancak faaliyet kârı yüzde 9,5 düşüşle 3,47 milyar euroya gerileyerek 4,02 milyar euro olan analist beklentisinin altında kaldı.

Vergi sonrası net kâr 1,54 milyar euro olurken, piyasa beklentisi 2,37 milyar euro seviyesindeydi. Faaliyet kâr marjı ise yüzde 4,7'den yüzde 4,2'ye geriledi.

İkinci çeyrekte araç satışları yüzde 9,7, teslimatlar yüzde 8,6, üretim ise yüzde 13,4 azaldı.

ABD tarifeleri 1,3 milyar euro etkiledi

Şirket, Kuzey Amerika'da ID.4 modelinin üretiminin durdurulmasına ilişkin yaklaşık 500 milyon euro tutarında gider oluştuğunu açıkladı.

ABD'nin uyguladığı tarifelerin ilk yarı faaliyet kârı üzerindeki etkisi ise 1,3 milyar euro olarak hesaplandı.

Buna rağmen otomotiv bölümünün net nakit akışı, geçen yılın aynı dönemindeki eksi 1,4 milyar eurodan 3,2 milyar euroya yükseldi.

Yeniden yapılanma hızlanacak

Volkswagen, mevcut maliyet azaltma programının küresel ekonomik koşullar karşısında yetersiz kaldığını belirterek daha kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatacağını duyurdu.

Şirket; araç üretim maliyetlerini ve genel giderleri azaltmayı, fabrikalardaki verimliliği artırmayı, teknoloji geliştirme süreçlerini hızlandırmayı ve yönetim yapısını sadeleştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda model yelpazesinin yarıya kadar daraltılması ve üretim kapasitesinin azaltılması da değerlendiriliyor.

Grup daha önce Almanya'da 2030 yılına kadar 50 bin kişilik istihdam azaltımı konusunda sendikalarla anlaşmaya varmıştı.

Elektrikli araç siparişleri güçlü seyretti

Volkswagen, Çin dışındaki küresel teslimatlarını artırdığını, Avrupa'da tamamen elektrikli araç siparişlerinin ikinci çeyrekte yüzde 50'nin üzerinde yükseldiğini açıkladı.

Şirket ayrıca ID. Polo temelli yeni elektrikli şehir otomobili ailesinin piyasaya sunulmadan önce 70 binden fazla sipariş aldığını bildirdi.

Volkswagen, makroekonomik görünüm, ticaret kısıtlamaları, jeopolitik gerilimler, enerji ve emtia fiyatlarındaki oynaklık ile emisyon düzenlemelerini başlıca risk unsurları arasında göstermeye devam etti.