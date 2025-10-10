Volkswagen Grubu’nun küresel satışları 9 ayda yüzde 1,2 yükseldi

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın üçüncü çeyreği ile ocak-eylül dönemine ilişkin araç teslimat verilerini açıkladı.

Buna göre, Volkswagen Grubu’nun küresel araç satışları ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 6 milyon 524 bin 400’e yükseldi.

Söz konusu dönemde grubun ana markası Volkswagen'in araç satışları yüzde 2,8 artarak 3 milyon 492 bin 500 oldu.

Alman üreticinin yılın 9 ayında elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 717 bin 500’e ulaştı.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı olan Çin'deki araç teslimatları ise söz konusu dönemde yüzde 4 düşerek 1 milyon 974 bine geriledi.

Volkswagen’in satışları 3. çeyrekte sınırlı artış gösterdi

Volkswagen Grubu’nun araç satışları temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 2 milyon 198 bin 800’e yükseldi. Söz konusu dönemde grubun ana markası Volkswagen'in araç satışları yüzde 0,4 düşerek 1 milyon 172 bin 200 oldu.

Grup, Kuzey Amerika'da artan ABD ithalat tarifeleri nedeniyle yüzde 9,8 daha az yeni araç sattı.

Volkswagen Grubu’nun Çin'deki satışları yerel elektrikli otomobil tedarikçileriyle kıyasıya fiyat rekabetiyle zayıf kalmaya devam etti. Grubun üçüncü çeyrekte Çin’deki satışları yüzde 7,2 düşerek 660 bin 300’e geriledi.