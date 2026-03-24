Volkswagen ve İsrailli Rafael'den iş birliği iddiası
Volkswagen'in, Osnabrück fabrikasını kapatmaktan kurtarmak amacıyla İsrailli Rafael şirketiyle tesiste "Demir Kubbe" bileşenleri üretmek için görüştüğü iddia edildi.
Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, işbirliği kapsamında "Demir Kubbe" hava savunma sistemine ait fırlatma rampaları ve nakliye araçları gibi bileşenlerin bu tesiste üretilmesi planlanıyor.
Alman hükümetinin desteklediği projeyle 2 bin 300 istihdamın korunması hedefleniyor.
AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yönelttiği Volkswagen yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.