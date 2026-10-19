Volkswagen'den 2030'a kadar sıfır zam planı

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Alman otomotiv devi Volkswagen'in, kapsamlı yeniden yapılanma programı kapsamında dünya genelindeki 660 bin çalışanının maaşlarını 2030 yılına kadar dondurmayı planladığı bildirildi. Şirketin işçi konseyi tarafından doğrulanan planın, enflasyon nedeniyle çalışanların reel gelirlerinde yaklaşık yüzde 10 kayba yol açabileceği belirtildi.

Volkswagen Küresel İşçi Konseyi, şirket yönetiminin 2030 yılına kadar ücret artışlarını durdurmayı öngören planına ilişkin şirket içi bilgilere ulaştığını açıkladı.

Süddeutsche Zeitung'un şirket içi belgelere dayandırdığı haberine göre, Volkswagen yönetimi dünya genelindeki insan kaynakları yöneticilerine mevcut maaş seviyelerinin dondurulması ve ücret artışlarının askıya alınması yönünde talimat verdi.

2026'nın dördüncü çeyreğinden itibaren geçerli olan yeni küresel yönetim yönergelerinin değişken ücretler, özel ödemeler, yan haklar ve istihdamda kesintileri de içerdiği belirtildi.

Alman Metal İşçileri Sendikası IG Metall, planın uygulanması halinde çalışanların enflasyon nedeniyle reel gelirlerinde en az yüzde 10 kayıp yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Volkswagen'den iddialara ilişkin açıklama

Volkswagen, söz konusu planlara ilişkin doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak açıklamaları "spekülasyon" olarak nitelendirdi.

Şirket sözcüsü, iş gücü maliyetlerine ilişkin önerilerin bu hafta yapılacak yeni müzakere turunda ele alınabileceğini belirtti.

Küresel İşçi Konseyi ise yönetimin yaklaşımını "saçma" olarak nitelendirerek planın uygulanmasının gerçekçi olmadığını ve güçlü bir direnişle karşılaşmasını beklediklerini açıkladı.

IG Metall sözcüsü de Volkswagen'de ücret artışlarının yönetim kurulu kararlarıyla değil, toplu pazarlık masasında belirlendiğini vurguladı.

Sendika yüzde 5 zam talep ediyor

Volkswagen Grubu'nda yeni toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin kasım ayı sonunda başlaması bekleniyor. IG Metall, görüşmelerde yüzde 5 ücret artışı talep ediyor.

Müzakereler, Volkswagen'in şirket içi toplu iş sözleşmesinin yanı sıra Audi, MAN ve Porsche gibi markaları kapsayan metal ve elektrik sektöründeki toplu iş sözleşmesini de içerecek.

Şirketin küresel ücret planına ilişkin yeni görüşmelerin ise bu hafta yapılacağı belirtildi.

50 bin kişilik işten çıkarma da gündemde

Volkswagen Üst Yöneticisi Oliver Blume'nin şirket tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılanma programını yürütmesiyle yönetim ve çalışan temsilcileri arasındaki ilişkiler son aylarda kötüleşti.

Şirket yönetimi, mevcut işten çıkarma planlarına ek olarak önümüzdeki yıllarda dünya genelinde 50 bin kişilik istihdam azaltımı hedefliyor. Ancak somut uygulamaların çalışan temsilcileriyle müzakere edilmesi gerekiyor.

Emden, Hannover ve Zwickau'daki Volkswagen fabrikaları ile Neckarsulm'daki Audi tesisinin 2031-2034 sonrasındaki geleceğine ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Volkswagen'de 2024 yılında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde de 130 bin çalışanın ücretleri dondurulmuştu. Yüzde 5'lik ücret artışının çalışanlara doğrudan ödenmesi yerine iki taksit halinde bir fona aktarılması kararlaştırılmıştı.