Volvo, Polestar hisselerinin yüzde 62.7'sini satıyor

Volvo Cars, Polestar'daki hisselerini yüzde 18'e düşürecek. İsveçli firma bu amaçla 9,5 milyar kron (yaklaşık 850 milyon avro) değerinde hisseyi hissedarlarına satmayı hedefliyor. İşlemin bu bahar tamamlanması planlanıyor.

Volvo Cars'ın Geely ile ortaklaşa sahip olduğu elektrikli otomobil markası Polestar'daki mali iştirakinden çekilme niyetinde olduğu ay başında kamuoyuna duyuruldu.

Şimdi konuya dair ayrıntılar gelmeye başladı. Volvo Cars, Polestar'daki hisselerinin yüzde 62,7'ini hissedarlarına satmayı planlıyor. Ekteki basın açıklamasına göre, planlanan işlem tamamlandıktan sonra Volvo Cars'ın hissesi Polestar'ın toplam hisselerinin yüzde 18'ine tekabül edecek. Şu anda Volvo hisselerin yüzde 48'ini elinde bulunduruyor.

Volvo'ya göre, hisselerin şirketin hissedarlarına dağıtımı 2:1 hisse bölünmesi ve ardından otomatik bir hisse itfa süreci ile gerçekleştirilecek. Basitçe söylemek gerekirse, hissedarlar Polestar'ın doğrudan sahibi olmak isteyip istemediklerini veya itfa hisselerini satıp nakit almak isteyip istemediklerini seçebilirler. Planlanan hisse bölünmesi için son tarih 12 Nisan. Bundan önce, tüm resmi onayların en geç 5 Nisan'a kadar alınması gerekiyor.

En büyük hissedar Geely olacak

Volvo'nun en büyük hissedarı Geely işlemi açıkça destekliyor. Geely Sweden Holdings AB, Volvo Cars'taki hisselerin ve oyların yüzde 78,7'sini elinde bulunduruyor ve 26 Mart'taki bu yılki Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtım lehine oy kullanmayı ve sahiplik seçeneğini tercih etmeyi kabul etti. Bu adımla Geely, Polestar'ın yeni büyük hissedarı haline gelecek. Geely, ihtiyati bir tedbir olarak Polestar'ı operasyonel ve finansal olarak desteklemeye devam etme niyetini de teyit etti.

Polestar Automotive Germany GmbH sözcüsü bir e-posta açıklamasında "Polestar böylece Geely Group'un tamamen bağımsız bir parçası haline gelecek" dedi. Geely Holding ilk kez Polestar'da doğrudan bir hisseye sahip oldu. Polestar sözcüsü daha sonra "Polestar artık Volvo, Lotus, Zeekr ve diğer tüm Geely markalarına Geely Grup'un gerçekten bağımsız bir üyesi olarak eşit bir şekilde katılıyor" diye de ekledi.

'Her iki şirketin de yararına olacak şekilde'

Mevcut hissedar yapısında, Volvo'ya (%48 ile) ek olarak, yatırım şirketi PSD Investment'ın Polestar'da %39 hisseye sahip. PSD, Geely CEO'su Li Shufu'nun kişisel yatırım şirketi. Geely'nin halihazırda Polestar'ın sahibi olduğu yönündeki yaygın inanışın aksine, hisseler CEO'ya ait. Geely Holding İsveç'in Polestar'da henüz doğrudan bir hissesi bulunmuyor.

Bu arada Volvo, Volvo ve Polestar arasındaki yakın operasyonel bağların araştırma ve geliştirme, üretim, müşteri hizmetleri ve satış alanlarında "her iki şirketin de yararına olacak şekilde" devam edeceğini vurguluyor. İsveçliler daha fazla fon sağlamak istemiyor ancak Polestar'a toplam 1 milyar ABD Doları tutarındaki dönüştürülebilir kredi aracılığıyla finansal olarak bağlı kalmaya devam ediyor.