VYeniKonak, İzmir'de 12,6 milyar TL yatırımla hayata geçiriliyor

VEYSEL AĞDAR

Yaklaşık 17 bin 703 metrekarelik arsa üzerinde geliştirilen proje, yaklaşık 130 bin metrekarelik toplam inşaat alanına sahip olacak. İki kuleden oluşan VYeniKonak’ta 386 ofis, 174 konut ve 51 ticari ünite olmak üzere toplam 611 bağımsız bölüm bulunacak. Projede 1+1’den 5+1’e kadar farklı büyüklüklerde konut ve ofis seçenekleri sunulacak. Projenin İzmir’de 12,6 milyar TL büyüklüğünde önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, projenin farklı yaşam biçimleri, çalışma modelleri ve yatırım tercihlerine yönelik tasarlandığını belirterek, VYeniKonak’ta yaklaşık 5 bin metrekare ticari alan ve 12 bin metrekare peyzaj alanı bulunduğunu ifade etti.

13 Mart 2026’da inşaatına başlanan Ekim 2029’da tamamlanması planlanan VYeniKonak’ın metrekare fiyatının 180 bin lira olduğunu kaydeden İncehasan, ödeme seçeneklerine ilişkin olarak da yüzde 5 peşinatla 36 ay, yüzde 20 peşinatla 48 aya kadar vadeli ödeme imkanlarının bulunduğunu, ayrıca “Şimdi al, 2027’de ödemeye başla” modelinin uygulandığını belirtti.

"VYeniKonak bizim için milat niteliğinde"

İlk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Selami Erdoğan da projenin şirket açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. İlk İnşaat’ın 2002 yılında faaliyetlerine başladığını ve bugüne kadar farklı coğrafyalarda projeler gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, şirketin kuruluşundan bu yana 8 milyar doların üzerinde sözleşme üstlendiğini ve yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık taahhüt gerçekleştiren bir yapıya ulaştığını ifade etti.

VYeniKonak’ta zemin etüdünden afet sonrasında yapının kullanılabilirliğine kadar tüm süreçlerin bir bütün olarak ele alındığını belirten Erdoğan, projenin yalnızca bir yapı değil, insanların aileleriyle birlikte yaşayacağı bir yaşam alanı olarak tasarlandığını söyledi.

LEED Gold hedefleniyor

Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştirilen projede LEED Gold sertifikası hedefleniyor. Projede yaklaşık 12 bin metrekarelik peyzaj ve yeşil alan bulunurken, açık havuz, fitness alanı, padel kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve yürüyüş parkuru gibi sosyal donatılar da yer alacak. Projede bahçeli rezidanslar ve özel havuzlu penthouse seçeneklerinin yanı sıra ticari alanlar da bulunacak.