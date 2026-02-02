Wall Street Journal inceledi: Altın ve gümüşteki sert dalgalanmalar ne anlama geliyor?

Cuma günü değerli metal fiyatlarında yaşanan sert düşüş, altın ve gümüşte son on yılın en kötü günlerinden biri olarak kayda geçti.

Değerli metallerde cuma günü yaşanan geri çekilme yeni haftaya başlarken, yeni bir satış dalgasıyla devam etti. Altın haftaya yüzde 7'ye varan kayıplarla başlarken, gümüşteki kayıp yüzde 11'i aştı.

Oksijen'in Wall Street Journal'dan (WSJ) derlediği habere göre altın ve gümüş fiyatlarındaki bu olağanüstü dalgalanmalar, piyasalara dair önemli mesajlar veriyor olabilir.

WSJ yazarı James Mackintosh'a göre altın fiyatlarındaki yükselişe dair üç makul yorum yapılabilse de bunların hiçbiri tek başına yaşananları tamamen açıklamıyor. Ancak her biri, hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarında yatırımcıların son derece belirsiz bir küresel ortamda nasıl pozisyon aldığını anlamaya yardımcı oluyor.

Yatırımcılar altını dolara alternatif görüyor

Batı yaptırımlarına maruz kalma riski taşıyan ülkeler, son yıllarda döviz rezervlerinde dolar yerine altına yönelmişti. Ancak Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları, fiyatların yükselmesiyle birlikte geçen yıl alımlarını azalttı.

Buna karşın son dönemdeki alımlar büyük ölçüde bireysel yatırımcılar tarafından, özellikle borsa yatırım fonları aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu yatırımcılar, endişeli merkez bankalarının ileride daha yüksek fiyatlardan yeniden alıma geçeceği beklentisiyle hareket ediyor olabilir. Ancak bu senaryo, şimdilik yalnızca bir varsayım.

Bu yaklaşım doğru olsaydı, altın fiyatlarının doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiği dönemlerde yükselmesi beklenirdi.

Oysa altın, geçen yıl boyunca günlük bazda dolardan bağımsız hareket etti. Genel tabloya bakıldığında dolar ciddi ölçüde zayıflarken, altın fiyatları keskin dalgalanmalar yaşadı.

Benzer şekilde, ABD’den sermaye çıkışı yaşanıyorsa Hazine tahvili getirilerinin diğer ülkelerle kıyaslandığında yükselmesi gerekirdi.

Ancak ABD’nin 10 yıllık tahvil getirileri geçen yılın başından bu yana hafifçe gerilerken, Japonya, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’ta getiriler arttı.

“Paranın değersizleşmesi” endişesi

Son enflasyon dalgasından olumsuz etkilenen birçok yatırımcıyı cezbeden bir diğer görüş, güçlü kamu teşvikleri ve doları bilinçli biçimde zayıflatma politikaları nedeniyle yeni bir enflasyon döneminin yaklaştığı yönünde.

Zayıf dolar, dolar cinsinden fiyatlanan altın için mekanik olarak destekleyici bir unsur. Altın aynı zamanda enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor. Son haftalarda İsviçre frangı — güvenli liman para birimlerine en yakın örneklerden biri — Norveç kronu ile birlikte değer kazandı.

Cuma günü altındaki sert düşüş ve gümüşteki çöküş, yatırımcıların bu tür bir parasal değersizleşme ihtimalini fiyatladığını gösterdi. Bu düşüşler, Başkan Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Fed Başkanlığı’na seçmesiyle aynı güne denk geldi. Warsh, yarıştaki diğer aday Kevin Hassett’e kıyasla faiz indirimlerine daha mesafeli bir isim olarak görülüyor.

Piyasa tepkileri de bu beklentiyle uyumluydu. Hisse senetleri, altın ve gümüş gerilerken; dolar ve uzun vadeli Hazine tahvili getirileri yükseldi. Tek istisna, Warsh’ın Fed’in elindeki tahvilleri satma isteği ancak faizler konusunda daha güvercin bir çizgiye kayması nedeniyle iki yıllık tahvil getirilerindeki sınırlı düşüş oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi indirimlerinin bu yıl ekonomiye on milyarlarca dolarlık bir teşvik sağlaması bekleniyor. Bu durum tüketimi destekleyebilir ve enflasyonu bir miktar yukarı çekebilir.

Ancak asıl sorun, enflasyon korkusunun tahvil piyasalarına yeterince yansımaması. Beş yıl sonra başlayacak beş yıllık dönem için ölçülen uzun vadeli enflasyon beklentileri bu yıl geriledi ve geçen yılın başındaki seviyelerin de altına indi.

Eğer ciddi bir parasal değersizleşme endişesi söz konusu olsaydı, bunun yalnızca değerli metallere yansıması beklenmezdi. Nitekim İsviçre frangı, Japonya’daki ani seçimlere kadar dolar karşısında euro ile neredeyse bire bir aynı yönde hareket etti.

Doların gelecekte ciddi biçimde zayıflayacağı beklentisi, ABD hisse senetlerini de desteklemeliydi. Enflasyona karşı tam bir koruma sağlamasalar da, yabancı gelirler ve artan satışlar sayesinde hisselerin görece güçlü performans göstermesi beklenirdi.

Oysa ABD hisseleri hem bu yıl hem de geçen yıl yurtdışı piyasaların belirgin biçimde gerisinde kaldı.

Küresel büyüme beklentisi

Küresel büyümeye yönelik artan iyimserlik, piyasaları 2008–2009 küresel finans krizinden önceki döneme benzer bir ruh haline sürükledi.

2001–2007 yılları arasında yatırımcılar ABD hisseleri yerine yabancı hisseleri, büyük şirketler yerine küçük ölçekli firmaları ve büyüme hisseleri yerine değer hisselerini tercih ediyordu. Güçlü ekonomiler bakır talebini artırmış, fiyatlar hızla yükselmişti.

Altın da bu dönemde değer kazandı. 2001 başında onsu 273 dolar olan altın, 2007 başında 634 dolara yükseldi.

Son aylarda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Yatırımcılar, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ harcamalarına yönelik iştahını kaybetti.

Küçük ölçekli hisseler büyükleri geride bıraktı, gümüş bireysel alımların etkisiyle yükseldi ve altın yılın ilk 21 işlem gününde yüzde 21,8 artarak 1999 sonlarından bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Veri merkezi inşaatlarının etkisiyle zaten yükselişte olan bakır, kasım ayından bu yana yüzde 20 daha değer kazandı. Ancak cuma günü, Trump’ın geçen nisan ayında açıkladığı tarifelerden bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

Japonya’nın vaat ettiği vergi indirimleri, Almanya’daki yüksek askeri harcamalar, Çin’den beklenen teşvik adımları ve Ukrayna’da barış ihtimali, küresel büyüme beklentilerini destekliyor.

Ancak bu tablo, doların yen, euro ve sterlin karşısında neredeyse aynı ölçüde değer kaybetmesini açıklamıyor. Gümüş fiyatlarının 12 ayda üç katına çıkmasını ise hiç açıklamıyor.

Altın, bu anlatıların tamamında bir rol oynuyor. Ancak gümüşteki sert yükseliş ve ardından gelen çöküşle birlikte değerlendirildiğinde, piyasalarda ciddi bir köpük oluştuğu görülüyor.

Bu aşırı fiyat hareketlerinin içinde bir miktar gerçek payı bulunsa da, cuma günü yaşanan sert düşüş, gerçeklerin çok ötesine geçmiş bir ralliye geç kalmanın ne kadar riskli olduğunu açık biçimde ortaya koydu.