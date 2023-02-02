Wall Street Türkiye konusunda ikiye bölündü

Aralarında JPMorgan ve Goldman Sachs'ın da bulunduğu bazı Wall Street bankları ve İngiltere merkezli Barclays gibi banklar Türkiye'de faiz oranlarında artış beklerken Morgan Stanley ve ING ise değişim beklemiyor.

Türkiye'deki politika faizinin geleceğine dair ikiye bölünen bankalar Türkiye'de Mayıs ayında gerçekleşecek olan seçim sonrasına dair farklı tahminlerde bulunuyor.

Mayıs ayından sonra Türkiye’ye dair beklentilerini paylaşan Wall Street bankalarından bazıları, seçim sonrasında Türkiye’de faizlerin hızla yükselmesini bekliyor. Bankalar Türkiye’deki düşük faiz oranlarının ne kadar daha devam edebileceği konusunda ise fikir ayrılığına sahip.

JPMorgan ve Goldman Sachs analistleri Türkiye’de gerçekleşecek olan seçimlerin arından faizlerin keskin bir şekilde yükselerek yüzde 30’a ulaşacağı görüşünde. Merkezi Londra’da İngiliz menşeili çok uluslu banka Barclays ise Türkiye’de politika faizinin 3. çeyrekte yüzde 25’e yükselmesini beklerken Bloomberg Economics'in tahminine göre faiz oranı yüzde 35 seviyesine kadar çıkacak.

Tahminler konusunda bölünen bankalardan bir kaçı ise seçimlerin ardından Türkiye’deki politika faizlerinde bir değişiklik beklemiyor. Daha temkinli tarafta bulunan Morgan Stanley ve ING yıl sonuna kadar Türkiye’de gösterge faizinin yüzde 9’da sabit kalacağını öngörüyor.