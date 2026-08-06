Wall Street'in dev hedge fonlarına siber saldırı

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Konuya yakın kaynaklara göre, son günlerde Wall Street şirketleri gelişmiş bir siber saldırı dalgasının hedefi haline geldi.

Kaynaklardan birinin verdiği bilgiye göre, Point72 Asset Management, çarşamba günü yatırımcılarını saldırıya uğradığı konusunda bilgilendirdi. Ancak hedge fonunun ilk değerlendirmelerine göre müşteri bilgileri çalınmadı.

Kamuya açık olmayan bilgileri paylaştığı için isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, şirketin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

Kaynaklara göre saldırganlar ayrıca Millennium Management, Two Sigma Investments ve Citadel başta olmak üzere diğer büyük hedge fonlarının yanı sıra çeşitli özel sermaye şirketlerinin bilgi sistemlerine sızmaya da çalıştı.

Yapay zeka destekli ses taklidi kullanıldı

Saldırılarda, siber suçluların telefon görüşmeleri veya sesli mesajlarda gerçek kişilerin seslerini taklit etmek için teknolojiden yararlandığı sesli oltalama (voice phishing) yöntemi kullanıldı.

Kaynaklara göre bu yöntemle çalışanlar hassas bilgileri paylaşmaları veya sistemlere erişim vermeleri için kandırılmaya çalışıldı. 75 milyar dolar büyüklüğünde varlığı yöneten Two Sigma, hassas verilere erişim girişimini engellediğini açıkladı.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, “Güvenlik ekibimiz Two Sigma’yı ve diğer yatırım yöneticilerini hedef alan bir vishing girişimine hızla müdahale etti. Verilerimiz veya sistemlerimiz üzerinde herhangi bir etki olduğuna dair elimizde hiçbir gösterge bulunmuyor. Durumu yakından izlemeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik uyarısı

Hedge fonlarına siber güvenlik ve bilgi teknolojileri alanında hizmet veren Align Managed Services’ın Başkanı Vinod Paul, yapay zeka araçlarının kötü niyetli kişilerin saldırıları daha düşük maliyetle ve daha geniş çapta gerçekleştirmesine olanak sağlaması nedeniyle Wall Street’teki siber güvenlik ihlallerinin son bir yılda hızla arttığını söyledi.

Paul, “Eskiden hedefli bir saldırıda 50 kurumu hedef alabiliyorlardı, şimdi ise bunu bin kuruma çıkarabiliyorlar. Bilgisayar korsanları ayrıca bir telefon görüşmesini dinleyerek konuşmacıların sesini, tonunu ve konuşma biçimini taklit edip sahte aramalar oluşturabiliyor” dedi.