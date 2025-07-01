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Wall Street’in devlerinden Türk lirası ve tahvile yeşil ışık

JPMorgan ve Morgan Stanley, enflasyondaki düşüş ve olası faiz indirimleri beklentisiyle yatırımcılara Türk tahvilleri ve liraya yönelmelerini tavsiye etti.

Haber Merkezi
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Wall Street’in devlerinden Türk lirası ve tahvile yeşil ışık
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JPMorgan Chase & Co. ve Morgan Stanley müşterilerine Türk tahvilleri ve lira satın almaları tavsiyesinde bulundu.

Her iki bankanın stratejistleri, yatırımcıların önümüzdeki aylarda piyasaları destekleyebilecek Türkiye'deki yavaşlayan enflasyona ve olası faiz indirimlerine odaklanmasını bekliyor.

JPMorgan stratejistleri Michael Harrison ve Anezka Christovova paylaştıkları bir notta, "Yurtiçi ve yurtdışı jeopolitik risklerin azaldığını ve yaz aylarında faiz oranlarında bir indirim için koşulların oluştuğunu dile getirdi. Müşterilere, lira cinsi 4 yıl vadeli tahviller satın almalarını öneren stratejistler, lirada alım tavsiyesinde bulundu.

CHP'nin Kurultay davasının dün 8 Eylül'e ertelenmesiyle tahvil getirileri düşmüş, TL ise ralli yapmıştı.

Hande Küçük öncülüğündeki Morgan Stanley stratejistleri CHP'nin Kurultay davasının Eylül'de ertelendiğini hatırlatarak "Yatırımcıların yaz ayında ivme kazanmasını beklediğimiz enflasyondaki düşüşe daha fazla dikkat etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı ve vadeli işlemler yoluyla lira carry trade’i önerdi. Stratejistler TCMB'den Temmuz toplantısında ve sonraki 3 toplantıda 250'şer baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Wall Street'teki iki bankanın görüşleri, Mart ayında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sekteye uğrayan Türkiye'ye yönelik iştahın yeniden artabileceğini gösteriyor.

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