Wall Street'ten SpaceX hisselerindeki düşüşe karşı koruma hamlesi

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Morgan Stanley ve Marex Group'un da aralarında bulunduğu en az beş finans kuruluşu, SpaceX hisselerindeki değer kaybına karşı yatırımcıları koruyacak yapılandırılmış borçlanma araçları ihraç etmek için resmi başvuruda bulundu.

Söz konusu ürünler, hisse senedindeki düşüş riskini belirli seviyelere kadar sınırlandırırken, yatırımcıların elde edebileceği getiriyi de belirli bir üst sınırla kısıtlıyor.

Halka arz sonrası yüzde 40'tan fazla geriledi

Haziran ayında halka arz edilen SpaceX hisseleri, halka arz sonrasında ulaştığı zirve seviyeden bu yana yüzde 40'tan fazla değer kaybetti.

Hisselerde görülen yüksek oynaklık ve yoğun işlem hacmi, Wall Street'te türev ürünlerden kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına kadar uzanan yeni yatırım ürünlerinin geliştirilmesini hızlandırdı.

Marex'ten dokuz aylık ürün

Marex Group'un geliştirdiği dokuz ay vadeli yapılandırılmış ürün, SpaceX hissesinin belirlenen tarihlerde başlangıç seviyesinin üzerinde kapanması halinde erken itfa edilebiliyor.

Ürün, yatırımcılara hisse performansından bağımsız olarak aylık en az yüzde 1,8 faiz ödemesi sunarken, vade sonunda yüzde 35'e kadar olan değer kayıplarında anapara koruması sağlıyor.

Ancak bu seviyenin üzerindeki düşüşlerde yatırımcılar zararın tamamını üstleniyor.