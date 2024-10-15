Waller: Faiz oranlarının indirilmesinde daha ihtiyatlı olunmalı

Waller, Fed'in kısıtlayıcı politika faizini gevşetmek için "önemli" bir alan olduğunu belirterek, "Yakın vadede ne olursa olsun, benim temel çizgim hâlâ önümüzdeki yıl boyunca politika faizini kademeli olarak düşürmeyi gerektiriyor" dedi.

"Şu anda iyi bir noktadayız"

CNBC-e'nin haberine göre Waller, "Şu anda iyi bir noktadayız, bunu korumalıyız, bizim işimiz bu" dedi. Ancak eylül ayında politika faizini beklenenden yarım puan daha fazla düşürdükten sonra, işgücü piyasası aniden kötüleşmediği ve enflasyon beklediği gibi aşağı doğru gitmeye devam ettiği sürece Fed'in şimdi "bilinçli bir hızda" ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Ekonomik verilerdeki son revizyonların, hanehalkının hâlâ kaynak harcadığını gösterdiğini ve düşük faizlerin büyük kalemler için "bastırılmış talebi" serbest bırakabileceğini kaydeden Waller, "Verilerin bütününü, para politikasının faiz indirimlerinin hızı konusunda eylül toplantısında gerekenden daha dikkatli ilerlemesi gerektiği şeklinde görüyorum. Bir sonraki toplantımızdan önce açıklanacak olan enflasyon, işgücü piyasası ve ekonomik faaliyete ilişkin verilerin, para politikasını gevşetme konusunda daha temkinli olma eğilimimi doğrulayıp doğrulamadığını izleyeceğim" dedi.