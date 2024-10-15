  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Waller: Faiz oranlarının indirilmesinde daha ihtiyatlı olunmalı
Takip Et

Waller: Faiz oranlarının indirilmesinde daha ihtiyatlı olunmalı

Fed Başkan Yardımcısı Christopher Waller, Fed'in kısıtlayıcı politika faizini gevşetmek için "önemli" bir alan olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde faiz oranlarının düşürülmesi konusunda "daha ihtiyatlı olunması" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Waller: Faiz oranlarının indirilmesinde daha ihtiyatlı olunmalı
Takip Et

Waller, Fed'in kısıtlayıcı politika faizini gevşetmek için "önemli" bir alan olduğunu belirterek, "Yakın vadede ne olursa olsun, benim temel çizgim hâlâ önümüzdeki yıl boyunca politika faizini kademeli olarak düşürmeyi gerektiriyor" dedi. 

"Şu anda iyi bir noktadayız"

CNBC-e'nin haberine göre Waller, "Şu anda iyi bir noktadayız, bunu korumalıyız, bizim işimiz bu" dedi. Ancak eylül ayında politika faizini beklenenden yarım puan daha fazla düşürdükten sonra, işgücü piyasası aniden kötüleşmediği ve enflasyon beklediği gibi aşağı doğru gitmeye devam ettiği sürece Fed'in şimdi "bilinçli bir hızda" ilerlemesi gerektiğini belirtti.

Ekonomik verilerdeki son revizyonların, hanehalkının hâlâ kaynak harcadığını gösterdiğini ve düşük faizlerin büyük kalemler için "bastırılmış talebi" serbest bırakabileceğini kaydeden Waller, "Verilerin bütününü, para politikasının faiz indirimlerinin hızı konusunda eylül toplantısında gerekenden daha dikkatli ilerlemesi gerektiği şeklinde görüyorum. Bir sonraki toplantımızdan önce açıklanacak olan enflasyon, işgücü piyasası ve ekonomik faaliyete ilişkin verilerin, para politikasını gevşetme konusunda daha temkinli olma eğilimimi doğrulayıp doğrulamadığını izleyeceğim" dedi.

IMF’den 100 trilyon dolarlık kamu borcu uyarısı!IMF’den 100 trilyon dolarlık kamu borcu uyarısı!Küresel Ekonomi

 

 

 

Ekonomi
Sanayi küçüldü, inşaat büyüdü: Ücretli çalışan sayısı arttı
Sanayi küçüldü, inşaat büyüdü: Ücretli çalışan sayısı arttı
Elektrikli araç satışları 1,7 milyonla rekor kırdı
Elektrikli araç satışları 1,7 milyonla rekor kırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten önemli açıklamalar: Enflasyonu düşürmek hiç kolay değil
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonu düşürmek hiç kolay değil
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonu artıyor! Balıkçılar yeni sezondan çok umutlu
Van Gölü'nde inci kefali popülasyonu artıyor! Balıkçılar yeni sezondan çok umutlu
Savunma Fonu düzenlemesinden ne kadar gelir elde edilecek?
Savunma Fonu düzenlemesinden ne kadar gelir elde edilecek?
Türkiye'de 14 bin 480 hane oturulmayacak kadar bakımsız
Türkiye'de 14 bin 480 hane oturulmayacak kadar bakımsız