Warmhaus, iklimlendirmede yeşil dönüşüme ve global büyümeye odaklandı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İklimlendirme sektöründe enerji verimliliği, düşük karbonlu teknolojiler ve dijitalleşme ekseninde yaşanan dönüşüm, üreticilerin ürün ve yatırım stratejilerini de yeniden şekillendiriyor. Yüzde 100 yerli sermaye ile Bursa TEKNOSAB’da 46 bin metrekarelik alanda panel radyatör, kombi, kazan ve şofben üretimi ile iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Warmhaus’un Genel Müdürü Şebnem Güner, Warmhaus’un önümüzdeki dönemde enerji verimliliği yüksek ürün gamını geliştirirken, ihracat pazarlarındaki varlığını da güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Warmhaus’un büyüme stratejisinde ihracatın önemli bir yer tuttuğunu belirten Güner, özellikle Avrupa pazarının şirketin ihracat pazarlarında öne çıktığını söyledi. Panel radyatör, kombi ve kazan grubunun ihracatın ağırlığını oluşturduğunu belirten Güner, son dönemde Avrupa'daki birçok ülkede pazar paylarını artırdıklarını, Güney Amerika gibi yeni pazarlara da açıldıklarını, ihracat pazarlarında panel radyatörde adetsel büyümeyi yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 70 dolayında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Birleşik Krallık’ın da şirket açısından öncelikli pazarlardan biri olduğunu dile getiren Güner, Warmhaus’un bu ülkede 2017 yılından bu yana satış ofisi ve deposuyla faaliyet gösterdiğini söyledi. Güner, yeni dağıtım kanallarıyla İngiltere’deki varlıklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, Birleşik Krallık ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere dış pazarlarda yeni fırsatlar gördüklerini kaydetti. Warmhaus’un çevik ve esnek üretim yapısının global pazarlardaki rekabet gücünü desteklediğini ifade eden Güner, hızlı termin süreleri ve değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmenin de önemli bir avantaj sağladığını, 2027 yılında ihracat yaptıkları ülke sayısında ve müşteri sayısında büyüme hedeflediklerini söyledi.

“Tasarrufu önceliklendiriyoruz”

Sektördeki yeşil dönüşümün yalnızca ürünlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Güner, Warmhaus’un hem cihazlarda hem de üretim süreçlerinde tasarrufu önceliklendirdiğini belirtti. Şebnem Güner, “Tüketiciye dokunan tarafında minimum karbon ayak iziyle maksimum fayda sunan; doğaya, insanlara ve geleceğe saygılı bir ürün gamı şekillendirmeye çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin Ar-Ge ve üretim çalışmalarının çevreye duyarlılık, yüksek enerji verimliliği ve kullanıcıya maksimum tasarruf sağlama olmak üzere üç temel öncelik doğrultusunda şekillendiğini aktaran Güner, Gaz Adaptif Sistemli kombilerin yakıt tüketimini optimize ederek enerji kullanımını düşürdüğünü söyledi. Kombilerde kullanılan izolasyon teknolojilerinin ısı kaybını azaltmaya katkı sunduğunu belirten Güner, ürünlerin NOx Sınıf 6 seviyesinde olmasının da düşük emisyonlu performans açısından önemli olduğunu ifade etti. Güner ayrıca, yüksek kaliteli komponentlerin ürünlerin kullanım ömrünü uzatarak kaynak kullanımının azaltılmasına katkı sağladığını belirtti.

Warmhaus’un Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında attığı adımlardan birinin de H2 Ready Sertifikası olduğunu söyleyen Şebnem Güner, geliştirilen kombilerin doğal gazla birlikte yüzde 20 oranında hidrojen kullanımına uyumlu olacak şekilde tasarlandığını aktardı. Şirketin yakın zamanda üretimine başladığı yeni nesil eşanjör tasarımının da enerji verimliliğini artırmaya ve karbon salımını azaltmaya yönelik önemli projelerden biri olduğunu ifade eden Güner, dijital çözümlerle de ürünlerin daha verimli kullanılmasını desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Enerji verimliliği sağlayan teknolojiler öne çıkacak

Gelecekte enerji verimliliğini sağlayan teknolojilerin daha fazla öne çıkacağını ifade eden Güner, hibrit sistemler, ısı pompaları, akıllı kontrol sistemleri ve yapay zekâ destekli enerji yönetimi çözümlerinin sektörün başlıca dönüşüm alanları arasında yer alacağını belirtti. Güner, Türkiye'de ise mevcut yapı stokunun önemli bölümünün eski yönetmeliklere göre inşa edildiğine dikkat çekerek, enerji verimliliği açısından kapsamlı bir dönüşüm ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Dönüşümün yalnızca cihaz değişimiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Güner; projelendirme, yalıtım ve bina altyapısının da enerji performansında belirleyici olduğunu ifade etti. Kentsel dönüşüm, renovasyon ve ticari bina modernizasyonu süreçlerinde enerji verimli iklimlendirme sistemleri ile ısı pompalarının daha fazla önem kazanacağını söyleyen Şebnem Güner, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan, hibrit çözümler sunan ve akıllı kontrol sistemlerine sahip binalara yönelik talebin önümüzdeki dönemde artmasını beklediklerini dile getirdi.