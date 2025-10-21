  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Warner Bros. Discovery satılıyor: Birden çok teklif geldi
Takip Et

Warner Bros. Discovery satılıyor: Birden çok teklif geldi

ABD merkezli medya şirketi Warner Bros. Discovery, hem tüm şirket hem de yalnızca Warner Bros. için birden fazla satın alma teklifi aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Warner Bros. Discovery satılıyor: Birden çok teklif geldi
Takip Et

Warner Bros. Discovery'den yapılan açıklamada, şirketin Warner Bros. ve Discovery Global olarak iki ayrı şirkete bölünme planını sürdürdüğü belirtildi.

Hem tüm şirket hem de yalnızca Warner Bros. için birden fazla teklif alındığına dikkat çekilen açıklamada, bu doğrultuda yönetim kurulunun, hissedar değerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla stratejik alternatiflerin incelenmesine yönelik bir süreç başlattığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda 2026 ortasına kadar planlanan ayrışma sürecinin tamamlanması, tüm şirketin satışı ya da Warner Bros. veya Discovery Global'in ayrı ayrı satışı gibi seçeneklerin değerlendirildiği ifade edildi.

Stratejik alternatiflerin incelenmesine yönelik herhangi bir son tarih veya kesin takvim belirlenmediği belirtilen açıklamada, halihazırda yürütülen ayrışma süreci dışında değerlendirilen seçeneklerin herhangi bir işlemle sonuçlanacağına dair bir garanti bulunmadığı vurgulandı.

Ekonomi
İstanbul'da yoksul gıdaya, zengin tatile harcıyor!
İstanbul'da yoksul gıdaya, zengin tatile harcıyor!
Polislerin maaş promosyonu ihalesinde en yüksek teklifi veren bankalar belli oldu
Polislerin maaş promosyonu ihalesinde en yüksek teklifi veren bankalar belli oldu
Balık tezgahlarında hamsi bereketi: Fiyatlar dibe vurdu
Balık tezgahlarında hamsi bereketi: Fiyatlar dibe vurdu
Prof. Dr. Selimler: Merkez Bankası’ndan 150 baz puanlık indirim bekliyorum
Prof. Dr. Selimler: Merkez Bankası’ndan 150 baz puanlık indirim bekliyorum
5 TL’nin 20 yılda değişimi: 2005’te poşet dolduruyordu
5 TL’nin 20 yılda değişimi: 2005’te poşet dolduruyordu
Bütçeden tarımsal desteklere 168 milyar lira ayrıldı
Bütçeden tarımsal desteklere 168 milyar lira ayrıldı