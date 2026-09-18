Warren Buffett Berkshire başkanlığından ayrıldı

Berkshire Hathaway'in kurucusu Warren Buffett, şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevinden ayrıldı. Buffett'ın yerine oğlu Howard Buffett geçecek.

Şirket yaptığı açıklamada, 96 yaşındaki Buffett'ın onursal başkan olacağını ve yeni görevine hemen başlayacağını duyurdu. Oğlu Howard ise Berkshire Hathaway'in yeni başkanı olacak. Howard Buffett, 1993 yılından bu yana Berkshire Hathaway yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyordu.

Warren Buffett ise yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek. Buffett, 1970 yılından bu yana Berkshire Hathaway'in başkanlığını yürütüyordu.

Buffett, geçen yılın sonlarında şirketin CEO'luğu görevinden istifa etmişti. Onun yerine Greg Abel geçti.

Greg Abel CEO'luk görevini devralmıştı

Bu yılın başlarında Buffett'ın yerine şirketin CEO'su olarak atanan Greg Abel, "Warren'ın Berkshire ve hissedarları üzerindeki etkisi, Amerikan iş dünyası tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir etkidir. Warren'ın oluşturduğu kültür ve savunduğu değerler, Berkshire'ın kalbinde yer almaya devam edecek ve Howard bunların koruyucusu olacak" demişti.

"Geçiş sürecini tamamlamak için doğru zaman"

96 yaşındaki Buffett, hissedarlara yazdığı mektupta, Abel'in CEO olarak "çok yüksek" beklentilerini aşması üzerine görevinden ayrılma kararı verdiğini belirtti.

Buffett, "Bir süredir önemli kararları o alıyor ve ben bunların hiçbirinde iki kez düşünmek zorunda kalmadım. Dolayısıyla, geçiş sürecini tamamlamak için doğru zaman geldi" dedi.