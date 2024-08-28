Warren Buffett'tan 1 trilyon dolarlık dev hamle!

Berkshire Hathaway, bu önemli dönüm noktasına ulaşan diğer büyük şirketlerin arasına katılmaya hazırlanıyor. Bu grupta, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Tesla ve Saudi Aramco gibi teknoloji ve enerji sektörünün dev isimleri yer alıyor. Tesla, şu anda bu şirketler arasında 1 trilyon dolarlık değerin altında kalan tek şirket olup, piyasa değeri 668,35 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Berkshire Hathaway piyasa değerini artırdı

Apple, 2018 yazında 1 trilyon dolarlık değeri geçen ilk halka açık şirket olmuştu. Berkshire Hathaway ise 2024 yılı başından bu yana piyasa değerini yaklaşık 218 milyar dolar artırarak bu başarıya bir adım daha yaklaştı. Bu artış, American Express, McDonald’s, Cisco Systems, Wells Fargo ve Progressive gibi büyük Amerikan şirketlerinin toplam piyasa değerinden daha büyük bir artışı temsil ediyor.

Berkshire Hathaway’in Class A hisseleri 2024 yılında yüzde 27,4 artarak 691.349 dolar seviyesine ulaştı. Class B hisseleri ise bu yıl yüzde 29,2 artışla 460,63 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Berkshire Hathaway’in bu başarıya ulaşması, şirketin uzun ve başarılı tarihindeki son dönüm noktası olacak. 19. yüzyılda bir tekstil üreticisi olarak kurulan şirket, Warren Buffett’in 1960’ların ortasında kontrolü ele almasıyla birlikte sigorta sektörüne odaklanarak büyük bir dönüşüm geçirdi.

Son dönemde, Berkshire Hathaway Apple ve Bank of America’daki hisselerini azalttı ve kısa vadeli Hazine bonolarındaki varlıklarını artırdı. Şirketin, şu anda Federal Rezerv’den daha fazla Hazine bonosu tuttuğu bildirildi.

Bu dönüm noktası, Berkshire Hathaway’in Buffett yönetiminde ne kadar büyük bir finansal güç haline geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.