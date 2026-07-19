Warren Buffett'tan yapay zeka ve spekülasyon uyarısı: Şirketlerin nakit akışı baskı altına girebilir

Yatırım dünyasının önde gelen isimlerinden Warren Buffett, finans piyasalarında giderek artan spekülatif hareketler ve yapay zeka sektörüne yönelik milyarlarca dolarlık yatırımlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nadiren röportaj veren ünlü milyarder, geçtiğimiz çarşamba günü CNBC’ye verdiği demeçte piyasalara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"Yatırımcı değil, kumarbaz yetiştiriliyor"

95 yaşındaki Buffett, son yıllarda piyasalarda gerçek değer taşıyan yatırım fırsatlarının giderek azaldığını belirterek, "Herkes kumarı tercih ederken doğru yatırımı bulmak zorlaşıyor" dedi.

Piyasalarda yatırım yerine kısa vadeli spekülatif işlemlerin öne çıktığını söyleyen Buffett, "İnsanlar kumar oynamayı çok seviyor. Bu nedenle yatırımcı yetiştirmektense kumarbaz yetiştirmek daha fazla para kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

"Şirketlerin nakit akışı baskı altına girebilir"

Buffett, Meta, Microsoft ve Alphabet gibi teknoloji devlerinin yapay zeka yarışında öne geçebilmek için veri merkezleri, çipler ve altyapıya yüz milyarlarca dolar harcadığını belirterek bu yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti.

"Bu gerçekten çok büyük bir para. Eskiden yazılım işinde böyle bir oyun oynanmıyordu" diyen Buffett, dev harcamaların şirketlerin nakit akışları üzerinde baskı oluşturabileceğine işaret etti.

Alphabet hisselerine milyarlarca dolarlık yatırım

Buffett'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise Berkshire Hathaway'in Alphabet'e yaptığı yatırım oldu.

Buffett, Berkshire'ın geçen yıl Alphabet hisselerine yatırım yapma kararı aldığını açıklarken şirketin Alphabet’e yaptığı yatırımın arkasındaki gücün yeni CEO Greg Abel değil kendisi olduğunu söyledi.

Şirket, mart sonu itibarıyla yaklaşık 58 milyon Alphabet hissesine sahip olurken, haziran ayında gerçekleştirilen yaklaşık 10 milyar dolarlık özel işlemle bu yatırımını daha da artırdı.

Son kapanış fiyatları dikkate alındığında Berkshire'ın Alphabet'teki toplam yatırımının yaklaşık 31 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Böylece Alphabet, Apple ve American Express'in ardından Berkshire Hathaway portföyündeki üçüncü en büyük hisse konumuna yükseldi.

Buffett, Alphabet için, "Geçmiş performansına bakıldığında Wall Street'te pazarlanan şirketlerin yüzde 90-95'inden daha yüksek ihtimalle kazanan tarafta yer alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.