Warsh’ın Fed’deki tonu, TCMB’nin faiz rotası: Uzmanından kritik değerlendirmeler

Uluslararası finans koridorlarında yeni kurumsal liderliklerin yaratacağı şok dalgaları ve enerji maliyetlerindeki asimetrik geri çekilmeler, merkez bankalarının hareket alanını doğrudan yeniden şekillendiriyor. Küresel likidite akışının yön değiştirmeye başladığı bu kritik konjonktürde, dezenflasyonist başarıyı yakalamaya çalışan gelişmekte olan piyasalar için de faiz indirim takvimi her zamankinden daha duyarlı bir dengeye oturuyor.

Fed’de Kevin Warsh etkisi ve faiz beklentisi

İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, Fed’in bu toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasını beklemediğini ifade etti. Piyasalar için asıl kritik olanın Kevin Warsh’un yapacağı açıklamalar olduğunu belirten Toros, Warsh’un isminin Donald Trump tarafından telaffuz edilmesinin başlangıçta piyasalarda ‘şahin’ bir algı yarattığını ve dolar endeksini yükselttiğini hatırlattı. Ancak Warsh’un son açıklamalarının aslında Trump’ın duymak isteyeceği türden olduğunu ve ileri dönük enflasyon verilerine bağlı karar verilmesini savunduğunu dile getirdi.

Toros, Warsh’un Fed eyalet başkanlarının oylama sistemini sorgulayan yaklaşımına dikkat çekerek, hem Trump hem de Warsh cephesinde en kısa sürede faiz indirimi yapma isteğinin güçlü olduğunu belirtti. Buna rağmen, Warsh’un ilk günden radikal bir adım atmayacağını ve ekonominin gereği olarak bu toplantının pas geçileceğini öngördü.

Petrol fiyatları ve abd-iran mutabakatının etkileri

ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakatın petrol fiyatlarında hızlı bir geri çekilmeye yol açtığını vurgulayan Çağlar Toros, bu gelişmenin piyasalarda bir coşku yarattığını ifade etti. ABD'deki benzin fiyatlarının şubat ayından bu yana ilk kez 4 doların altına indiğine işaret eden Toros, ABD enflasyonundaki yükselişin ana nedenlerinden birinin enerji maliyetleri olduğunu hatırlattı.

Toros, Fed’in gelecekteki faiz indirimi mesajlarını bu enerji fiyatlarındaki düşüş ve enflasyonun seyri üzerinden kurgulayacağını savundu. Savaşın sona ermesi ve enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcı hale gelmesi durumunda, Fed’in atacağı ilk adımın faiz indirimi olacağını ancak bugünkü toplantının daha sakin bir tonda geçmesini beklediğini aktardı.

TCMB’nin faiz rotası ve %34 hedefi

Yurt içi piyasalara dair beklentilerini de paylaşan Toros TCMB’nin sıkı duruş mesajlarını sürdürdüğünü belirtti. Haziran ayında taze meyve ve sebze fiyatlarındaki mevsimsel etkilerle daha düşük bir enflasyon verisi beklendiğini, ancak bu durumun hemen bir faiz indirimi başlatmayacağını ifade etti. Temmuz ayının da büyük ihtimalle ‘bekle-gör’ politikasıyla geçirileceğini savundu.

Küresel enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi ve ABD-İran mutabakatının somutlaşması halinde TCMB’nin temmuz ayından sonra harekete geçebileceğini öngören Toros, her toplantıda 100’er baz puanlık indirimler yapılabileceğini belirtti. Bu senaryo doğrultusunda Toros, politika faizinin yıl sonunda %34 seviyesine kadar gerileyebileceği kanısında olduğunu kaydetti.