Watsons Türkiye, 31 pazar arasında büyümede ilk 5’te

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Dünyada 185, Türkiye’de ise 21. yılına giren kozmetik ve kişisel bakım markası Watsons, Türkiye’de 500. mağazasını Galataport AVM’de açtı. Türkiye’nin büyümede ilk 5 ülke arasında yer aldığını söyleyen Watsons Türkiye ve GCC (Körfez Ülkeleri) Geliştirme Genel Müdürü Mete Yurddaş, yine Türkiye’nin grup içerisinde en fazla yatırım alan ülkelerden biri olduğunu söyledi. Watsons Türkiye’nin geçmiş dönem değerlendirmesi ve gelecek dönem hedefleri ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Yurddaş, Türkiye’den tedarike de başladıklarını ve private label markalı ürünlerin yüzde 80’inin burada üretildiğini belirterek bu ürünlerin ihracatının da yapıldığını dile getirdi.

Kişisel bakım ve kozmetik çok hareketli

Konuşmasına sektörel değerlendirme ile başlayan Yurddaş, kişisel bakım ve kozmeğin çok hareketli olduğunu ve sektörde güçlü oyuncuların bulunduğunu belirterek, “Sağlık, güzellik ve kişisel bakım mağazalarının sayısı Türkiye'de daha fazla artacak. Bu iş bir yerde bu kategoriyi büyük marketlerden biraz daha bizim mağazalara doğru çekiyor. Biz de mağaza açmaya devam ediyoruz. Bu kanalda şu anda 2 bine yakın mağaza var. Açıkçası ben bir 5 sene sonrası için 4-5 binlere çıkacağını tahmin ediyorum” dedi. Kendilerinin ise en hızlı büyüyen oyuncuların başında geldiklerini dile getiren Yurddaş, öncelikli olarak bulunmadıkları 9 şehre daha gireceklerini ve mağaza sayılarını da her yıl yüzde 10-15 artıracaklarını dile getirerek 3 ile 5 yıl içinde 800 mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini dile belirtti.

K-beauty hala en önde

Kişisel bakım ve kozmetikte şu anda en hızlı büyüyen alan ise hala K-beauty… Yurddaş, "Şu anda Kore güzelliği bizim cilt bakım kategorisinde yüzde 30'u geçti. Bunun 50'lere doğru çıkacağını tahmin ediyoruz” dedi. Yerli markaların da hızla büyüdüğünü anlatan Yurddaş, şöyle devam etti: “Cilt bakımında payları yüzde 25'lere çıktı. Biz bundan 7-8 sene önce bütün ürünlerimizi ithal ediyorduk. Kendi ürünlerimizin üretiminin yüzde 80'ini Türkiye'de yapıyoruz şu an. Yani Watsons ürünleri bizim kendi kalite güvencemizle yapılıyor. Büyük bir kısmı Türkiye'de üretiliyor. Türkiye'de üretim sektörü çok güçlü. Bizim sektörde çok iyi üreticiler var. Daha yeni markalaşıyorlar ama üretim çok kuvvetli. Yurt dışına ihracat da çok kuvvetli. Kendi markalarımızın yüzde 10'a yakın bir payı var. Onları da yukarıya doğru nasıl taşırız diye bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerli üretimle ihracat da yapılıyor

Burada ürettikleri Watsons markaları ürünlerin diğer ülke mağazalarına ihraç edildiğini dile getiren Yurddaş, “Mesela deodorantlarla ve farklı başka ürünlerimiz Türkiye’de başarılı olunca bir ilgi oluyor. Türkiye'de geliştirdiğimiz Watsons'ın yüz temizleme ürünleri Asya'ya gidiyor. Bu çok önemli. Çünkü cilt deyince akla Asya geliyor, buradan bizim ürünlerimizi alıp kullanıyorlar. Bununla beraber kişisel bakım ürünlerinden de aynı şekilde yurt dışına giden ürünlerimiz var. Deodorant bazı ülkelerde viral oldu. Yurt dışında çok satıyor, Türkiye'de geliştirdiğimiz bir ürün. O bakımdan biz de daha fazla motive oluyoruz. Buradan çıkan bir ürün dünyanın her yerinde satılıyor” dedi.

En fazla yatırım alan ülkeler arasında

AS Watson Group 31 ülkede 17 bin mağaza ile faaliyet gösteriyor. 2005 yılında girdikleri Türkiye’nin şu anda bu 31 ülke arasında en hızlı büyüyen ilk 5 ülkeden biri olduğunu ifade eden Mete Yurddaş, “Dolayısıyla grup için Türkiye en çok yatırım alan, en çok büyüyen ülkelerden bir tanesi” diye konuştu. Tüketim trendlerinden de bahseden Yurddaş, şu ifadeleri kullandı: “Türk tüketicileri için son 3-4 senede 2 belirgin trend var. Bir tanesi daha lüks ve daha pahalı ürünlere olan bir talep var. Bir de daha ekonomik ürünlere olan bir talep var. Öte yandan indirim konusunu konuşmadığımız gün olmuyor. Hatta sektörümüz indirim konusunu fazla gündem haline getiriyor. İndirim ve promosyonların sayısı ve günleri artıyor. Diğer ülkelerde de bunu görüyoruz. Ama zorluk tabii bu kadar indirim varken nasıl karlılığı koruyacaksınız. İşte orada bizim kendi ürünlerimiz ve sunduğumuz farklı markalar devreye gidiyor.

Erkek ürünlerinin da pandemi sonrası hızlandığını anlatan Mete Yurddaş, “Şu anda erkeklere de özel köşeler ayırıyoruz. Normal bir mağaza yüzde 30 büyüyorsa erkek kategorisi 40-50 büyüyor. Toplam payı şu anda yüzde 10’un altında ama şu an en hızlı büyüyen kategorilerden biri. Bu arada büyütmek için yatırım da yapıyoruz

Dövizle kiralama yapan AVM sayısı azaldı

Yabancı ve yabancı ortaklı markalara AVM’lerde döviz üzerinden kiralama konusundaki soruyu da yanıtlayan Yurddaş, “2018 senesinde bir düzenleme yapıldı. O düzenleme sırasında yabancı şirketler o düzenlemenin dışında bırakıldı. O düzenleme hala geçerli ama dövizle kira ödediğimiz az sayıda mağazamız var. O dönemde 400 mağazamızın yaklaşık 120’sinde dövizle kiralamamız vardı. Zaman içinde bu sözleşmeler Türk lirasına döndü. Aslında daha hesap yapılabilir hale geldi bizim için de” diye konuştu