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WeLD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özot: Kurban Bayramı sonrası navlun düşecek

Son yıllarda önemli ölçüde gerileyen navlun, nakliyecileri olumsuz etkiliyor. WeLD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özot, Kurban Bayramı sonrası navlun fiyatlarının düşeceğini belirtti.

Haber Merkezi
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WeLD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özot: Kurban Bayramı sonrası navlun düşecek
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WeLD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özot, küresel navlun piyasasındaki gelişmelerin Türkiye’de ithalat maliyetleri ve enflasyon üzerindeki etkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Navlun, nakliyecileri olumsuz etkiledi

Özot’un verdiği bilgilere göre, son yıllarda önemli ölçüde gerileyen navlun, nakliyecileri olumsuz etkilerken, ithalat maliyetlerini aşağı çekerek tüketici fiyatlarının daha cazip hale gelmesine katkı sağlıyor.

Suudi Arabistan’ın ithalat talebinin arması fiyatları yükseltti

Özellikle 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar hac ibadetlerini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a akın ediyor. Bu yoğunluk, Suudi Arabistan’ın ithalat talebini artırarak navlunda geçici bir yükselişe yol açmış durumda. Ancak bu talep, bayramdan en az iki hafta önce sona erecek; çünkü siparişlerin teslim süresi yaklaşık iki haftayı buluyor. Bayram sonrası ise Suudi Arabistan kaynaklı talepte en az bir aylık bir durgunluk bekleniyor.

Bayramın ardından düşüş hızlanacak

Murat Özot’a göre, Suudi Arabistan’ın ithalat talebinin bitmesiyle birlikte mayıs ayının son iki haftasından itibaren navlunda tekrar bir düşüş yaşanacak. Bu da Türkiye’ye yapılan ithalatta maliyetlerin daha da gerilemesi anlamına geliyor. Yaz aylarında mevsimsel etkilerle birlikte zaten düşüş eğiliminde olması beklenen enflasyonun, navlundaki gerilemenin de katkısıyla daha da hızlanabileceği öngörülüyor.

Özot, ithalatçıların hem yeni getirilecek malların düşük maliyetlerinden hem de mevcut stokları eritmek istemelerinden dolayı fiyat indirimine gidebileceğini belirterek, “Böylece, tüketiciler için daha cazip fiyatlar oluşurken, genel enflasyon üzerinde de pozitif bir baskı oluşacak" dedi.

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