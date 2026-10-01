Wells Fargo 2027 rotasını değiştirdi: Altın hedefi düştü, tahvil faizi yükseldi

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Wells Fargo'nun varlık yönetimi kanadı Wells Fargo Investment Institute, küresel piyasalara yönelik 2027 görünümünü güncelledi.

Kurumun yayımladığı son raporda, 2027 beklentilerinde önemli değişiklikler öne çıktı. Altın için yıl sonu hedefi aşağı çekilirken, ABD tahvil faizlerine ilişkin öngörü belirgin şekilde yukarı revize edildi.

Altın hedefinde ikinci aşağı yönlü revizyon

Wells Fargo, ons altın için 2027 yıl sonu hedefini 5.400-5.600 dolar bandından 5.200-5.400 dolar bandına çekti.

Bu, son iki ay içindeki ikinci aşağı yönlü revizyon oldu. Wells Fargo, haziran ayında 2027 için 5.800-6.000 dolar seviyesini telaffuz ediyordu. Ağustos ayındaki ilk indirimle hedef 5.400-5.600 dolara inmişti. Bu adımla birlikte zirve beklentisinden toplam 600 dolarlık geri çekilme yaşandı.

Benzer kesinti 2026 hedefinde de yapılmış, yıl sonu aralığı 5.300-5.500 dolardan 4.900-5.100 dolara indirilmişti.

Tahvil faizinde çıta %5,75'e yükseldi

Raporun en dikkat çekici kısmı ise tahvil tarafı oldu. Wells Fargo, 10 yıllık ABD Hazine tahvili için 2027 sonu getiri tahminini %4,50-5,00 aralığından %5,25-5,75 aralığına yükseltti.

Revizyonun gerekçesi olarak, beklenenden dirençli seyreden enflasyon, artan petrol fiyatları, yüksek kamu borçlanması ve küresel tahvil piyasasındaki satış dalgası gösterildi. 30 yıllık tahvil getirisinin 29 Eylül'de %5,58 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye yaklaşması da kararda etkili oldu.

Fed projeksiyonunda yukarı yönlü revizyon

Wells Fargo, tahvil tahminiyle uyumlu olarak ABD Merkez Bankası (Fed) projeksiyonunu da yukarı çekti. 2027 sonunda politika faizinin yüzde 4,00-4,25 bandında olacağı yönündeki önceki beklenti, yüzde 4,75-5,00 bandı olarak güncellendi.

Kurum, yüksek reel faiz ortamının ve güçlenen doların, getirisi olmayan varlık olarak altının yükseliş potansiyelini sınırlayacağını, ancak geri çekilmelerin de sınırlı kalacağını değerlendiriyor.