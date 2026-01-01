Weltew, zorlu 2025’te hedefi ihracattaki denge ile tutturdu

MERVE YİĞİTCAN

Weltew Grup da bu işletmelerden biri… EKONOMİ’ye konuşan Weltew Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Satış & Pazarlama Direktörü Davut Bahri Balcı, mobilya sektörüne ve şirketin 2025 yılı performansı ve 2026 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2025’in iç ve dış pazarda dalgalanmaların yoğun yaşandığı bir yıl olduğunu, buna rağmen, yılbaşında belirledikleri stratejik hedeflere büyük ölçüde ulaşmayı başardıklarını kaydeden Balcı, “Özellikle Orta Asya, Balkanlar ve Orta Doğu pazarlarında büyümemiz kesintisiz sürdü. Tüm bu gelişmelerle birlikte, Weltew olarak 2025’i planlarımız doğrultusunda; güçlü bir operasyonel verimlilik, artırılmış marka bilinirliği ve istikrarlı büyüme ile tamamlıyoruz. 2025 yılını, piyasa şartlarının zorlu seyrettiği bir döneme rağmen, hedeflediğimiz düzeyde, 2,5 milyar TL’ye yakın bir ciro ile kapatmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

Yıl sonu itibarıyla ihracat gelirlerinin toplam ciro içindeki payının yüzde 40 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getiren Balcı, “72 ülkede 300’ün üzerinde mağazamızla geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz. Bu yaygın yapı bize riskleri dağıtma, pazar çeşitliliğiyle talep daralmalarını dengeleme avantajı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Sektördeki gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Balcı, yüksek enflasyon ve düşen alım gücünün tüketici tercihlerinde iki yönlü bir değişime yol açtığını söyledi. Balcı, şöyle devam etti: “Birincisi, daha erişilebilir fiyatlı, uzun ömürlü ve fonksiyonel ürünlere olan talebe belirgin şekilde arttı. İkincisi ise tasarım beklentilerinde bir sadeleşme var. Müşteriler artık daha az detay içeren, mekâna uyum sağlayan, zamansız çizgilere sahip ürünleri tercih ediyor. Biz de koleksiyonlarımızı bu iki eğilimi dikkate alarak yeniden ele aldık. Tasarım dilimizi daha yalın formlara, doğal renk paletlerine ve her yaşam alanına uyum sağlayan ölçülere yönelttik.”

Faaliyet koşulları düzelmezse sektörde kapanmalar artabilir

Balcı, 2025 yılının mobilya sektörü için oldukça zorlu geçtiğini vurgularken, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, yüksek işletme maliyetleri ve döviz kurundaki baskının birçok üreticiyi zorladığına işaret etti. “Sektörde kapanmalar, kapasite düşüşleri ve istihdam kayıpları maalesef arttı” diyen Balcı, “2026’nın ilk yarısı için de sıkı para politikasının etkilerinin devam edeceğini öngörüyoruz. Bu dönemde işletme sermayesine erişim hâlen kritik bir konu olacak. Eğer finansman maliyetleri dengelenmez ve kur politikası ihracatçı için öngörülebilir bir seviyeye gelmezse sektörde yeni kapanmalar ve konsolidasyonlar yaşanması muhtemel” diye konuştu.

2026’da faiz oranlarında kademeli bir düşüş ve buna paralel olarak ekonomik canlılığın artmasını beklediklerine dikkat çeken Balcı, “Dövizin ise ihracat pazarlarında rekabet gücünü destekleyecek, makul ve öngörülebilir seviyelerde dengelenmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.