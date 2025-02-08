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Women-Up II başvuruları sürüyor! Bakan Işıkhan: Kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Women-Up II başvurularının sürdüğünü hatırlatarak, projeden 2 bin 100 kadın işveren ile 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Women-Up II başvuruları sürüyor! Bakan Işıkhan: Kadın istihdamına aylık 20 bin 745 TL destek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başvurularının devam ettiğini belirterek, projeden 2 bin 100 kadın işveren ile 2 bin 100 kadın işçinin faydalanacağını hatırlattı. 

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki yazılı açıklamasında, güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamın daha da artırılması gerektiğini bildirdi.

Bu hedef doğrultusunda kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini vurgulayan Işıkhan, "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin (Women-Up II) başvuruları devam ediyor. 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Aylık destek miktarının 20 bin 745 lira olduğunu ifade eden Işıkhan, proje kapsamında verilecek toplam destek tutarının ise 10 milyon avro (372 milyon 812 bin lira) olduğunu kaydetti.

Işıkhan'ın projeye ilişkin paylaştığı görselde de "İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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