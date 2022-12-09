World Medicine üretimde yıllık 1,3 milyar kutuyu aştı

Barış SEDEF / İSTANBUL

Birçok farmasötik grupta 450’den fazla ürün portföyüne sahip World Medicine, İstanbul ve Tekirdağ üretim tesisleriyle ilaç imalatında yıllık olarak 1,3 milyar kutuyu geçiyor. İstanbul Fabrika Direktörü Figen Özgel, kuruluş süreçlerinde fason ilaç üretimi desteği alarak ilerlediklerini dile getirerek, “Şimdi ise dışarıdan gelen talepleri karşılayarak, bazı firmalara fason ilaç üretimleri yapıyoruz” dedi.

World Medicine Şirketler Grubuna bağlı olarak Türkiye’de 2011’den beri faaliyetlerini sürdüren World Medicine Türkiye, ilaç endüstrisinin önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Başta oftalmoloji olmak üzere, nöroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, romatoloji, gastroenteroloji, üroloji, göğüs hastalıkları gibi birçok terapötik alanda 450’den fazla farmakolojik ürün portföyü olan firma, İstanbul ve Tekirdağ tesislerinde son teknoloji cihazlarla üretim faaliyetlerini sürdürüyor. World Medicine İstanbul Fabrika Direktörü Figen Özgel, üretim alanında ciddi yatırımlar yaptıklarına vurgu yaparak, Çerkezköy tesislerini 2021'de devreye aldıklarını söyledi. Türkiye’deki ilk üretimlerine İstanbul’da başladıklarını ileten Özgel, “Burada üretim sürecine geçmeden önce kalite kontrol sistemimizi kurduk. Daha sonra fason olarak yaptırdığımız üretimi kendi bünyemize aldık. Bu dönemde büyük bir ivme kazanarak ruhsatlarımızı almaya başladık, hızlı bir şekilde büyümemiz ve gelişmemizin arkasındaki sebep ihracat odaklı yaklaşımımız oldu” dedi.

Türkiye’deki üretim tesisleri 1,3 milyar kutunun üzerinde

İstanbul ve Tekirdağ tesislerinde Türkiye’de üretilen tüm ilaçları imal edecek potansiyele sahip olduklarına vurgu yapan Özgel, “İlave olarak özgün ürünler de geliştiriyoruz. Bu hususta çeşitli paydaşlarla farklı işbirliği modellerimiz var” diye konuştu. İstanbul tesislerinde 12 bin metrekarede üretime devam ettiklerini ve yıllık 60 milyon kutu ilaç ürettiklerini dile getiren Özgel, “Tekirdağ, Çerkezköy tesisimizde ise 50 bin metrekarede imalatımız sürüyor. Buradaki fabrikamız Türkiye’nin en büyük ilaç tesisleri arasında ve üretim kapasitemiz yıllık 1,3 milyar kutu civarında” diye konuştu. Türkiye’deki kuruluş aşamalarında ilk etapta fason ilaç üretimi desteği alarak ilerlediklerini anımsatan Özgel, “Şimdi ise dışarıdan gelen talepleri karşılayarak bazı firmalara fason ilaç üretimleri yapıyoruz. Hali hazırda tesislerimizde üretim yolculuğumuza toplamda bin 500 ’ün üzerinde çalışanla devam ediyoruz” diye konuştu.

Uluslararası alanda yeşil enerji sertifikasını aldı

Türkiye’de üretim tesisi olmadan laboratuvar GMP (İyi Üretim Uygulaması) onayını alan ilk firma olduklarına vurgu yapan Özgel, “Gerek makine gerekse insan kaynakları olarak elde ettiğimiz birikimlerle ilaç sektöründeki oyunculara fason hizmet verebilecek konuma geldik” dedi. Üretimin yanı sıra enerji verimliliği, yeşil, çevreye duyarlı uygulamalara da önem verdiklerini, sistemlerini sürekli geliştirmeye ve iyileştirmeye çalıştıklarını dile getiren Özgel, “Karbon ayak izimizi sıfıra indirme çalışmalarımız dahilinde aldığımız uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikasıyla üretim tesislerimizde yüzde 100 yenilenebilir yeşil enerji kullanmaya da başladık. Ayrıca sıfır atık belgesi almaya hak kazanan ilk tesisler arasında Çerkezköy’deki fabrikamız yer alıyor” şeklinde konuştu.

İhracat yaptığı ülke sayısını 26’dan 35’e çıkardı

İhracat tarafında ise beş yıl önce 26 ülkeyle çalıştıklarını kaydeden Figen Özgel, “2022 itibarı ile bu sayı 35’e ulaştı” diye konuştu. Tekirdağ’daki tesislerinin yanında ayrıca yeni ek üretim tesisi ve ambalaj alanı yatırımına başladıklarını anlatan Özgel, “Başta Avrupa olmak üzere, Asya, Afrika, Güneydoğu Asya, Latin Amerika gibi birçok farklı bölgeye ilaç ihracatı gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısını üretim tesislerimize yaptığımız son teknolojiye sahip cihaz yatırımları ve yeni tesis yatırımımızla birlikte artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda iştigal alanlarımızı genişleterek fasonda ürettirdiğimiz tüm ürünleri kendi bünyemizde üretmek istiyoruz. Yaptığımız üretimlerin yüzde 62’sini ihraç ediyoruz. Hedefimiz her zaman ilaç ihracatında Türkiye ekonomisine en çok katkı yapan şirket olmak.” ifadelerini kullandı. Öte yandan 2022’yi yüzde 30 büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini belirten Özgel, bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere olduklarını da ekledi.