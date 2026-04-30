World Rating Başkanı Orhan Ökmen: Türkiye’de istikrar korunuyor, enflasyon yüzde 32 civarında dengelenecek

World Rating Başkanı Orhan Ökmen, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde öngörülebilirliği düşük, çok katmanlı bir belirsizlik yarattığını belirterek, çatışmanın süresi, kapsamı ve enerji fiyatları başta olmak üzere temel makro değişkenler üzerindeki etkilerine ilişkin net bir projeksiyon oluşturmanın giderek zorlaştığını ifade etti.

World Rating Başkanı Ökmen, “Türkiye’nin görünümündeki istikrar dengesinde herhangi bir değişikliğe yol açacak ciddi ve kalıcı gelişmeler henüz yaşanmamıştır” dedi.

Ökmen’in değerlendirmesi şu şekilde oldu:

“Ortadoğu kaynaklı gelişmeler net bir öngörüye ulaşılamayan belirsizlik içerisindedir. Orta Doğu çatışmasının süresi, ölçeği, şiddeti, yeni tarafların devreye girip girmemesi, emtia fiyatları, tedarik zincirleri, ekonomiler ve kredi koşulları üzerindeki potansiyel etkileri konusunda istatistiğe dayalı sayısal netlikte bir öngörüye ve sosyoekonomik tahminlere sahip olmak oldukça zorlaşmış durumdadır.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin etkileri sınırlı kalacak

Orta Doğu'daki savaşın sebep olduğu enerji fiyatlarındaki artış şoku, Türkiye'nin ekonomik büyümesine, enflasyonuna, rezervlerine ve ödemeler dengesine baskı yapmaya, değiştirmeğe devam ederken, enerji fiyatlarının daha bir alt seviyede yeniden dengeleneceği varsaymaktayız. Çatışmanın daha uzun süre yüksek seyretmesi halinde küresel enerji fiyatları önemli risk oluşturma potansiyeli taşımakla beraber, çatışmaların uzun sürmeyeceğini, enerji fiyatlarının daha alt düzeylerde yeniden dengeleneceğini ve politika yapıcıların ihtiyat içerisinde kalmaya devam edeceklerini ve olumsuz ekonomik etkilerin sınırlı kalacağını varsaymaktayız.

Dolarizasyonun kontrol altında kalacağını ve OVP Hedeflerine uygun politikaların devam edeceğini beklemekteyiz. Mevduat dolarizasyon oranı geçen ay genel olarak istikrarlı kaldı. Liranın kademeli olarak değer kaybetmesini destekleyerek ve lira mevduatlarının cazibesini korumak için makro ihtiyati araçlar kullanarak dolarizasyon risklerini kontrol altına almaya ilişkin önceliklerin devam edeceğini bekliyoruz. Ödemeler dengesi ve yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskılara rağmen, Türkiye’nin 2026-2028 Orta Vadeli Program hedeflerine uygun ekonomik ve mali politikalar uygulayacağına dair görüşümüzü hala korumaktayız.

Türkiye’nin istikrar dengesinde ciddi ve kalıcı gelişmeler henüz yok

İran savaşına bağlı olarak Türkiye’nin uluslararası rezervlerinde belirgin bir şekilde düşüş yaşanmış ve devamında da düşme eğiliminin bir süre daha devam etme olasılığı bulunmaktadır.

Türkiye’nin görünümündeki istikrar dengesinde herhangi bir değişikliğe yol açacak ciddi ve kalıcı gelişmeler henüz yaşanmamıştır. Döviz satışı yoluyla yapılan müdahale, çatışmaların uzamasına, yapısal ve büyük enerji bağımlılığı nedeniyle Türkiye'nin dış finansman maliyetlerini ve fiyat istikrarını daha da baskılama olasılığı bulunmakla beraber rating ölçüm skalaları içerisinde, görünüm notlarının barındırdığı istikrar dengesinde bu aşamada herhangi bir değişikliğe yol açacak etkiye henüz ulaşmamıştır.

Enflasyon düşüşündeki yavaşlama “fiyatlama davranışı bozukluğu”

Merkez bankası faiz yükseltme ya da düşürmenin ertelenmesi opsiyonunu benimsemiştir. Piyasalar ve T.C. Merkez Bankası para politikalarında başlayan gevşeme döngüsünü yeniden bekleme moduna almış temkinli bir bekleyiş pozisyonuna geçerek politika faiz oranları üzerinde yükseltilme yönünde eğilimler artmış ya da faiz indirimlerinin ertelenmesi gündem konusu olmuştur. Para politikasının ılımlı bir sıkılık içerinde kalacağını ve yıl sonunda reel politika faiz oranının %5,5 (vade sonrası) olacağını, 2027 sonunda ise %2'ye düşeceğini öngörüyoruz.

Hedeflenen enflasyonda ortaya çıkan yukarı yönlü sapma yüksek bir seviyeli değildir. Türkiye ekonomisinde enflasyonun düşme eğilimi 28 şubatta başlayan çatışmadan daha önce yavaşlamış idi. Enflasyonun düşme hızındaki bu yavaşlama, satıcı enflasyonu diye tabir edilen disiplinsiz ve keyfi fiyat artışı olanaklarının talep baskıları nedeniyle Türkiye’de giderek yaygınlaşmaya devam edebilmesidir.

Enerji fiyat şokunun iç güven, döviz kuru ve enflasyon üzerindeki etkilerini hafifletmek için Türkiye, sıkı para politikası duruşunu, gelecek seneye sarkacağını düşündüğümüz seçimlere kadar sürdüreceğini varsayıyoruz. Bununla birlikte, enerji fiyatlarındaki artış, devam eden satıcı enflasyonu kapsamında 2026 yılında Türkiye'de ortalama enflasyonun önceki tahminlere kıyasla daha yüksek olmasını %32’lar seviyesinde dengeleneceğini bekliyoruz.”