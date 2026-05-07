World Rating, Türkiye'nin ülke notlarını teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu World Rating tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin ülke notlarının teyit edildiği belirtildi.

Kuruluş değerlendirmesinde, "WR-World Rating'in 09 Ocak 2026 tarihli Türkiye ülke raporunda tayin edilen aşağıdaki notlar periyodik gözden geçirilme döneminde meydana gelen içsel ve dışsal gelişmeler karşısında, notasyon skorları içerisinde kademe geçişi yaratacak düzeylere varacak önemli bir değişiklik göstermediği için planlanan vakit içerinde gözden geçirilmiş ve "BB" olarak tahsis edilmiş olan Uluslararası Uzun dönem yabancı para, "BBB-" olarak tahsisi edilen Uluslararası uzun dönem Yerel para, ulusal düzeyde belirlenen uzun dönem "Tr AAA" notları ve Transfer/Konvertibilite için belirlenen "BB-" ile "Stable" olarak belirlenen görünüm notları olduğu gibi topluca teyit edilerek korunmuştur. Aynı şekilde tüm kısa dönem notları da korunmuştur" denildi.