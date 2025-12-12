WSJ: TCMB enflasyon risklerine rağmen faizi yeniden indirdi

WSJ'de yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde üst üste dördüncü kez indirime giderek bir hafta vadeli repo faizini yüzde 39,5’ten yüzde 38’e çekti. 150 baz puanlık indirim, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Capital Economics ekonomisti Nicholas Farr’a göre kararın temelinde kasım ayı enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesi bulunuyor.

Enflasyonda gıda etkisiyle yavaşlama

Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonu Kasım ayında yüzde 31,1’e geriledi. Gıda fiyatlarındaki beklenmedik düşüş, dezenflasyon sürecindeki yavaşlamanın en önemli belirleyicisi oldu. Eylül ayında yaşanan sürpriz yükselişin ardından gıda fiyatları bir süredir enflasyon üzerinde baskı yaratıyordu.

TCMB ise faiz indirimine rağmen risklerin sürdüğüne işaret etti. Banka açıklamasında, “Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları, iyileşme sinyallerine rağmen dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ediyor” ifadesi yer aldı.

Para politikasında indirim serisi

Merkez Bankası, Ekim ayında 100 baz puan, temmuz ve eylül aylarında ise sırasıyla 300 ve 250 baz puanlık faiz indirimleri gerçekleştirmişti. Banka, fiyat istikrarı sağlanana kadar “sıkı para politikası duruşunun” sürdürüleceğini yineledi.

Enflasyon tahminleri yukarı çekildi

TCMB, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25–29 bandından yüzde 31–33 aralığına yükseltti. Revizyonun temel gerekçesi olarak gıda fiyatları gösterildi. 2026 yıl sonu tahmini ise yüzde 13–19 bandında sabit bırakıldı.

Capital Economics, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin “dalgalı” ilerleyeceğini öngörüyor. Kuruma göre yıllık enflasyonun gelecek yıl sonunda yaklaşık yüzde 22 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Dezenflasyon eğilimi sürüyor

Türkiye’de enflasyon, TCMB’nin Mayıs 2024’te gevşek para politikasından vazgeçerek sıkılaştırma adımlarına başlamasının ardından kademeli olarak düşüş eğilimine girmişti. Ancak son faiz indirimi kararı, para politikasının yönüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıyor.