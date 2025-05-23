  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. WSJ: Trump yönetiminin Güney Kore'deki binlerce askerini çekme planı gündemde
Takip Et

WSJ: Trump yönetiminin Güney Kore'deki binlerce askerini çekme planı gündemde

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Güney Kore'de konuşlu binlerce ABD askerini geri çekmeyi değerlendirdiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
WSJ: Trump yönetiminin Güney Kore'deki binlerce askerini çekme planı gündemde
Takip Et

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Güney Kore'deki askeri varlığını gözden geçiriyor.

Yetkililer, Pentagon tarafından geliştirilen seçeneklerden birinin, yaklaşık 4 bin 500 askerin çekilerek, başta Guam olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki diğer bölgelere konuşlandırılmasını içerdiğini ifade etti.

"Konu, Trump'a sunulmak üzere hazırlandı"

Konunun Kuzey Kore ile ilişkiler konusunda yürütülen gayriresmi bir politika incelemesinin parçası olarak Trump'a sunulmak üzere hazırlandığını aktaran yetkililer, bu fikrin henüz tartışma aşamasında olduğunu kaydetti.

Trump, ilk başkanlık döneminden bu yana Güney Kore'deki ABD askeri varlığını değiştirmeyi sık sık gündeme getirmişti. Halihazırda bölgede yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

Kredi Garanti Fonu: KOBİ'lerin can suyu ve ekonominin dinamosu!Kredi Garanti Fonu: KOBİ'lerin can suyu ve ekonominin dinamosu!Ekonomi
Tarihte bugün: 23 MayısTarihte bugün: 23 MayısYaşam

 

Ekonomi
Danimarka'da emeklilik yaşı 2040'a kadar 70'e yükseltilecek
Danimarka'da emeklilik yaşı 2040'a kadar 70'e yükseltilecek
Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu
Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu
Etil Asetat ithalatına yeni kalkan! 3 yıl sürecek korunma önlemi uygulanacak
Etil Asetat ithalatına yeni kalkan! 3 yıl sürecek korunma önlemi uygulanacak
Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine 3,6 milyar lira hibe sağlanacak
Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine 3,6 milyar lira hibe sağlanacak
TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi
KOBİ'lere 30 milyar liralık yeni destek paketi