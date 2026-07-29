X ile reklamverenler arasındaki dava uzlaşmayla sonuçlandı

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Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X Corp ile Dünya Reklamverenler Federasyonu, reklamveren gruplarıyla yaşanan hukuki anlaşmazlığın uzlaşmayla çözüldüğünü açıkladı.

Taraflar, uzlaşmanın mali ve hukuki şartlarına ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Dava 2024'te açılmıştı

X, 2024 yılında açtığı davada Mars, Shell, Nestle ve Lego'nun da aralarında bulunduğu reklamverenler ile Dünya Reklamverenler Federasyonu'nun platformdan milyarlarca dolarlık reklam harcamasını çekmek için birlikte hareket ettiğini öne sürmüştü.

Reklamverenler ise reklam bütçelerini hangi platformlarda kullanacaklarına kendilerinin karar verme hakkına sahip olduklarını savunmuştu.

Dava reddedilmişti

Federal bir yargıç mart ayında davayı reddetmiş, X ise nisan ayında karara itiraz etmişti.

Uyuşmazlığın merkezinde, Dünya Reklamverenler Federasyonu bünyesinde 2019 yılında kurulan Küresel Sorumlu Medya İttifakı yer alıyordu.

X, reklam gelirlerindeki düşüşün ittifakın belirlediği marka güvenliği standartlarından kaynaklandığını savunurken, federasyon ise söz konusu ittifakın veya benzer bir oluşumun yeniden kurulmayacağını açıkladı.