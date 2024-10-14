X Koren Electric halka arz başvurusu kabul edildi!
X Koren Electric’in halka arz başvurusu kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan, “SPK başvurumuz kabul edildi, yılın sonlarında halka arz planlıyoruz” dedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yatırımlarıyla dikkat çeken X Koren Electric’in halka arz başvurusu kabul edildi.
Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan X Koren Electric Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan, “SPK başvurumuz kabul edildi, yılın sonlarında halka arz planlıyoruz” dedi.
Alçak gerilim sektöründe üretici konumunda faaliyet gösteren şirket yıl sonunda halka arz edilecek.
Ekonomi