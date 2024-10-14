  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. X Koren Electric halka arz başvurusu kabul edildi!
Takip Et

X Koren Electric halka arz başvurusu kabul edildi!

X Koren Electric’in halka arz başvurusu kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan, “SPK başvurumuz kabul edildi, yılın sonlarında halka arz planlıyoruz” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
X Koren Electric halka arz başvurusu kabul edildi!
Takip Et

Yatırımlarıyla dikkat çeken X Koren Electric’in halka arz başvurusu kabul edildi.

Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan X Koren Electric Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaytan, “SPK başvurumuz kabul edildi, yılın sonlarında halka arz planlıyoruz” dedi.

Alçak gerilim sektöründe üretici konumunda faaliyet gösteren şirket yıl sonunda halka arz edilecek.

 

Ekonomi
İş yeri kiraları bir yılda yüzde 70 arttı! Şişli, Beyoğlu, Kadıköy’de makas daha da açıldı
İş yeri kiraları yüzde 70 arttı! Şişli, Beyoğlu, Kadıköy’de makas açılıyor
Nobel ödülü alan Daron Acemoğlu, son röportajında refah vurgusu yapmıştı
Nobel ödülü alan Daron Acemoğlu, son röportajında refah vurgusu yapmıştı
Kredi kartından savunma payı kesilecek: Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesine 6 milyar 50 milyon liralık teklif geldi
Merkez Bankası'nın TL depo alım ihalesine 6 milyar 50 milyon liralık teklif geldi
Bakan Şimşek'ten Daron Acemoğlu'na Nobel tebriği
Bakan Şimşek'ten Daron Acemoğlu'na Nobel tebriği
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Konuşunca ev sahibi de market de zam yapıyor
"Konuşunca ev sahibi de market de zam yapıyor"