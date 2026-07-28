X, ödeme hizmeti X Money'yi ABD'de kullanıma açtı

Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X, finans ve ödeme hizmeti X Money'yi ABD'de kullanıma sundu.

Şirket, daha önce sınırlı sayıda kullanıcıyla beta sürecinde test edilen hizmetin ilk etapta Premium ve Premium+ abonelerine kademeli olarak sunulacağını açıkladı. X Money, 27 Temmuz itibarıyla seçili kullanıcıların erişimine açıldı.

Para transferi ve dijital cüzdan özellikleri

Dijital cüzdan olarak tasarlanan X Money, kullanıcıların platformdan ayrılmadan birbirlerine ücretsiz ve limitsiz para transferi yapmasına imkan tanıyor.

Kullanıcılar ayrıca maaşlarını doğrudan X Money hesabına yatırabilecek, banka havalesi gerçekleştirebilecek, faturalarını ödeyebilecek ve posta yoluyla çek gönderebilecek. Şirkete göre doğrudan maaş ödemeleri normal ödeme tarihinden iki gün önce hesaba geçebilecek.

Bakiyelere yüzde 6'ya varan getiri

X Money'de tutulan bakiyeler için yıllık yüzde 6'ya varan bileşik getiri (APY) sunulacak.

Premium+ aboneleri doğrudan yüzde 6 getiri elde edebilecek. Premium aboneleri ise yıllık yüzde 4 getiri kazanacak. Aylık en az bin dolar tutarında uygun doğrudan ödeme alan Premium abonelerinin getirisi yüzde 6 seviyesine yükselebilecek.

Şirket, uygulanacak faiz oranlarının değişken olduğunu ve ilerleyen dönemde güncellenebileceğini belirtti.

X Card

Hizmet kapsamında kullanıcı adına özel metal X Card Visa banka kartı da sunuluyor.

Kart sahipleri uygun harcamalarda yüzde 3 nakit iade kazanabilecek. X Card, Visa'nın kabul edildiği iş yerlerinde kullanılabilecek, Apple Wallet desteği sunacak ve yurt dışı harcamalarında ek işlem ücreti alınmayacak.

Şirket ayrıca belirli şartların sağlanması halinde dünya genelindeki ATM'lerden yapılan para çekme işlemlerine ilişkin ücretlerin kullanıcıya iade edileceğini duyurdu.

Banka lisansı bulunmuyor

X Money, bankacılık benzeri hizmetler sunmasına rağmen X'in banka lisansına sahip olmadığı belirtildi.

Kullanıcı bakiyeleri Cross River Bank ve diğer anlaşmalı bankalarda tutulacak. Standart mevduat sigortası 250 bin dolarla sınırlı olurken, "Cash Sweep" sistemi sayesinde belirli koşullar altında sigorta kapsamı 10 milyon dolara kadar çıkabilecek.