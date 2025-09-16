Xiaomi'den Apple hamlesi: Yeni modelin ismini değiştirdi



Xiaomi, yakında tanıtılması beklenen yeni iPhone serisine doğrudan rakip olmak üzere model numaralandırma stratejisinde değişikliğe gitti. Şirket, amiral gemisi telefon serisinde "16" numarasını atlayarak doğrudan "17" ile devam etme kararı aldı.

Kararın arkasında rekabet stratejisi yatıyor

Gazete Oksijen'in haberine göre Xiaomi Başkanı Lu Weibing, sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, model ismindeki değişikliğin Apple’ın iPhone 17 serisi ile daha doğrudan bir rekabet ortamı yaratmak amacıyla yapıldığını belirtti. Weibing, Xiaomi 17 serisinin şirketin son beş yılda premium segmentte attığı en önemli adım olduğunu ifade etti.

Yeni seri üç modelden oluşacak

Xiaomi 17 serisi; Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max olmak üzere üç farklı modelle piyasaya çıkacak. Bu modellerin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile çalışacağı açıklandı. Özellikle Xiaomi 17 Pro Max modelinin, şirket tarihinin en güçlü akıllı telefonu olacağı vurgulandı.

Batarya kapasitesi artırıldı

Yeni seride batarya kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Xiaomi 17 modelinde 7.000 mAh, Xiaomi 17 Pro Max modelinde ise 7.500 mAh batarya kapasitesi sunulacağı bildirildi. Ayrıca Pro Max modelinde ikincil bir ekranın bulunacağı yönünde iddialar gündeme geldi.

Kamera sisteminde Leica iş birliği dikkat çekiyor

Xiaomi 17 serisinde kamera teknolojisinde de büyük bir gelişme yaşanması bekleniyor. Leica iş birliği ile geliştirilen üçlü arka kamera sisteminde her biri 50 megapiksel çözünürlüğe sahip sensörler yer alacak. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir kamera bulunacak.

Ekran ve şarj özellikleri gelişti

Cihazların ekranlarında LTPO OLED panel teknolojisi kullanılacak ve 120 Hz adaptif yenileme hızı sunulacak. Şarj tarafında ise 100 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hızlı şarj desteği sağlanacak. Ayrıca cihazların IP68 veya IP69 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık sertifikalarına sahip olması bekleniyor. Yazılım tarafında, Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 işletim sistemi ile piyasaya sunulacağı ifade ediliyor.

Çin pazarında Huawei liderliği ele geçirdi

Uluslararası veri analiz firması IDC'nin 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, Çin akıllı telefon pazarında liderlik yeniden Huawei’ye geçti. Şirket, dört yıl aradan sonra liderlik koltuğunu geri alarak %18,1 pazar payına ve 12,5 milyon adetlik sevkiyat rakamına ulaştı.

Xiaomi tek büyüyen marka oldu

Pazarın diğer büyük oyuncuları vivo ve Oppo olarak sıralanırken, Xiaomi yıllık bazda %3,4’lük bir büyüme kaydederek dikkat çekti. Bu artış, şirketin pazardaki rekabet gücünü koruduğunu gösterdi.

Apple ilk beş içinde yer aldı

Apple, Çin pazarında %13,9’luk pazar payı ile beşinci sırada yer aldı. Şirket satışlarında hafif bir düşüş yaşasa da Çin'deki genel konumunu korumayı başardı.