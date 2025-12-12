X'in 3. çerekte net zararı 577,4 milyon dolar

X, yılın üçüncü çeyreğinde gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre artışla 752 milyon dolara taşıdı. Buna karşın şirket, yeniden yapılanma kapsamında oluşan yüksek giderler nedeniyle aynı çeyrekte 577,4 milyon dolarlık net zarar bildirdi. Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan sosyal medya platformunun satışları, 30 Eylül’de sona eren dönemde yükseliş gösterse de dönüşüm sürecinin mali yükü finansal sonuçlara yansıdı. Bloomberg’e bilgi veren kaynaklar, gelirdeki artışın yıllık bazda yüzde 17’nin üzerinde olduğunu ve şirketin yılın ilk dokuz ayında 2 milyar doları aşan satışa ulaştığını aktardı.

Yeniden yapılanmanın mali etkileri

Kaynaklara göre X, yıl boyunca özellikle yapılandırma giderlerinden kaynaklanan önemli maliyetlerle karşı karşıya kaldı ve bu durum üçüncü çeyrekte kaydedilen yüksek zararın temel nedeni oldu. Buna rağmen şirketin toparlanmaya yönelik sinyaller verdiği belirtiliyor. Kârlılık göstergelerinden faiz, amortisman ve vergi öncesi kârın aynı dönemde yaklaşık 454 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği ifade edilirken, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış gösterdiği kaydedildi.