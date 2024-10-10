Yabancı, 2 hafta sonra hissede satışa döndü

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 4 Ekim haftasında 291,1 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 124,4 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 2,8 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 156,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 62,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi stoklarının piyasa değeri 31,13 milyar dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 31 milyar 13,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 15 milyar 735,2 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 631,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 5 milyar 251,7 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 343,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.