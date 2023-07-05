Yabancı 3 haftada hissede 974 milyon dolar net alım yaptı

İSTANBUL / EKONOMİ

Yabancı yatırımcılar son üç haftadır TL varlıklara ilgi gösteriyor. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 23 Haziran haftasında Türk hisse senetlerinde net 398.8 milyon dolarlık alım yaptı. Böylece yabancının hisse senetlerinde net alımı üç haftada 974 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası 23 Haziran haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre2 Haziran haftasında 6 haftalık aradan sonra hisse senetlerinde net alıcı pozisyonuna geçen yabancı bunu üçüncü haftaya taşımış oldu. Yabancı yatırımcılar 262 milyon dolar göre 16 Haziran haftasında ise net 313 milyon dolar alım yapmıştı.

23 Haziran haftasında yabancı yatırımcılar devlet iç borçlanma senetlerinde de küçük de olsa net alıcı oldu. 14.2 milyon dolar net alım yapan yabancı yatırımcılar şirket borçlanma senetlerinde de 5 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Böylece 23 Haziran ile biten haftada, yabancıların hisse senedi stoku 23 milyar 729 milyon dolara yükseldi. DİBS stokları 911.28 milyon dolara şirket borçlanma senetleri stokları da 71.76 milyon dolara çıktı.